 

“Малыш”: 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео

22.06.2023, 22:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дочь Дмитрий Маликова выросла настоящей красавицей. В этом году Стефании исполнилось 23 года. Певец очень гордится своей наследницей. Она окончила МГИМО, где изучала международную журналистку. Однако девушка не стала работать по профессии, потому что увлеклась созданием одежды. Она даже открыла собственный магазин.

По словам Маликова, благодаря бизнесу Стефания обеспечивает себя самостоятельно. В личной жизни у дочери артиста тоже все хорошо. Певец дал понять, что сейчас его наследница состоит в романтических отношениях с неким парнем. Любопытно, что в социальных сетях девушка предпочитает не показывать возлюбленного.

Поэтому поклонникам остается лишь гадать, планирует ли Стефания выходить замуж и радовать родственников пополнением в семействе. Сейчас у нее, кстати, лишь один малыш – игрушка в виде персонажа телесериала “Мандалорец”. Недавно девушка, находясь в отпуске, сняла милое видео с “малышом Йодой” и опубликовала его в популярной соцсети.

Напомним, дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон появилась на свет в феврале 2000 года. Спустя 18 лет супруги обзавелись сыном Марком. В январе 2023-го наследнику артиста исполнилось пять лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / В Южном Медведкове построят детский сад на 220 мест

23.06 / Во Внуковском инвестор высадит свыше 30 видов растений в рамках благоустройства ЖК

23.06 / “Она хочет дочку”: экс-фаворит Булановой заговорил о возможной беременности певицы

23.06 / Психолог перечислил плюсы и минусы сна голышом

22.06 / Город мертвых: от культа предков к бессмертию души

22.06 / “Очень повезло”: трехлетний сын становится копией Бортич

22.06 / “Радость, безумие, ураган”: Боярская рассыпалась в комплиментах подруге

22.06 / 19FortyFive – продолжение провального наступления грозит Украине потерей новых территорий и поражением

22.06 / “Непростой день”: жена Диброва рассказала об операции среднего сына

22.06 / Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика