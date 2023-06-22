“Малыш”: 23-летняя дочь Маликова сняла милое видео

Дочь Дмитрий Маликова выросла настоящей красавицей. В этом году Стефании исполнилось 23 года. Певец очень гордится своей наследницей. Она окончила МГИМО, где изучала международную журналистку. Однако девушка не стала работать по профессии, потому что увлеклась созданием одежды. Она даже открыла собственный магазин.

По словам Маликова, благодаря бизнесу Стефания обеспечивает себя самостоятельно. В личной жизни у дочери артиста тоже все хорошо. Певец дал понять, что сейчас его наследница состоит в романтических отношениях с неким парнем. Любопытно, что в социальных сетях девушка предпочитает не показывать возлюбленного.

Поэтому поклонникам остается лишь гадать, планирует ли Стефания выходить замуж и радовать родственников пополнением в семействе. Сейчас у нее, кстати, лишь один малыш – игрушка в виде персонажа телесериала “Мандалорец”. Недавно девушка, находясь в отпуске, сняла милое видео с “малышом Йодой” и опубликовала его в популярной соцсети.

Напомним, дочь Дмитрия Маликова и Елены Изаксон появилась на свет в феврале 2000 года. Спустя 18 лет супруги обзавелись сыном Марком. В январе 2023-го наследнику артиста исполнилось пять лет.