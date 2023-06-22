“Очень повезло”: трехлетний сын становится копией Бортич

22 июня 2020 года Александра Бортич родила сына. Отцом ребенка является предприниматель Евгений Савельев, с которым знаменитая актриса состояла в отношениях до недавнего времени. О расставании с бизнесменом 28-летняя звезда российского кино объявила в мае этого года.

Сегодня Бортич отмечает день рождения наследника. Мальчику исполнилось три года. По этому случаю Александра поделилась свежим снимком сына. Также артистка оставила трогательную запись: “Мне очень повезло родить вот этого человека”. И прикрепила еще один кадр – совместное фото.

Нельзя не заметить, что сын Бортич становится ее копией. Мальчик очень похож на свою знаменитую мать. Интернет-пользователи заметили сходство, что и решили высказать в комментариях. А также поклонники поздравили мальчика с днем рождения и пожелали ему здоровья и счастья.

Напомним, Александра Бортич снялась в нескольких десятках фильмах. Самые знаменитые картины, в которых можно увидеть молодую актрису – “Духless 2” (2015), “Викинг” (2016), “Я худею” (2018), “Полицейский с Рублевки” (2018), “Любовницы” (2019), “Миллиард” (2019), “Холоп” (2019), “Топи” (2021).