 

“Радость, безумие, ураган”: Боярская рассыпалась в комплиментах подруге

22.06.2023, 21:30, Новости дня
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Каждому из тех, кто подписан на аккаунты звезд шоу-бизнеса в социальных сетях, наверняка приятно, когда владелец блога, пользуясь своим положением, транслирует в массы положительные эмоции. Взять, например, Елизавету Боярскую.

То она на собственном примере покажет, как важно соблюдать цифровую безопасность, то расскажет о новой кинокартине, в другой же раз – призовет помочь животным. Теперь же актриса поздравила с праздником важную для нее женщину.

Теплых слов удоставилась актриса театра и кино Дарья Румянцева, с которой Елизавета Боярская дружна, судя по количеству совместных снимков, уже очень давно.

“Радость, безумие, ураган и тихая гавань”, – рассыпалась в комплиментах подруге Лиза.

Сопроводила она поздравление коллажем из снимков, на которых кривляется вместе с приятельницей. Кроме того, пожелала Елизавета Боярская ей здоровья и счастья. Напоследок дочь Д’Артаньяна напомнила имениннице о том, как сильно ее любит и пожелала, чтобы дружба их не прекращалась никогда.

“Чтобы всегда рядом”, – скрестила пальцы Елизавета Боярская.


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