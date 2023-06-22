“Радость, безумие, ураган”: Боярская рассыпалась в комплиментах подруге

Каждому из тех, кто подписан на аккаунты звезд шоу-бизнеса в социальных сетях, наверняка приятно, когда владелец блога, пользуясь своим положением, транслирует в массы положительные эмоции. Взять, например, Елизавету Боярскую.

То она на собственном примере покажет, как важно соблюдать цифровую безопасность, то расскажет о новой кинокартине, в другой же раз – призовет помочь животным. Теперь же актриса поздравила с праздником важную для нее женщину.

Теплых слов удоставилась актриса театра и кино Дарья Румянцева, с которой Елизавета Боярская дружна, судя по количеству совместных снимков, уже очень давно.

“Радость, безумие, ураган и тихая гавань”, – рассыпалась в комплиментах подруге Лиза.

Сопроводила она поздравление коллажем из снимков, на которых кривляется вместе с приятельницей. Кроме того, пожелала Елизавета Боярская ей здоровья и счастья. Напоследок дочь Д’Артаньяна напомнила имениннице о том, как сильно ее любит и пожелала, чтобы дружба их не прекращалась никогда.

“Чтобы всегда рядом”, – скрестила пальцы Елизавета Боярская.