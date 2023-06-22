«Попросил бы усилить звук сирены»

Во время выступления главреда «Новой» в Бонне на медиафоруме украинские журналисты устроили акцию.

Комментарий Дмитрия Муратова.

Во время моего выступления на медиафоруме Deutsche Welle* в Бонне украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги.

Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема.

Если бы знал, прервал бы речь и попросил бы усилить звук сирены. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место — уместно.

К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием.

С уважением, Д. Муратов

* Минюст РФ включил немецкое издание DW в реестр иноагентов. DW — организатор международного медиафорума Global Media Forum. Полностью речь лауреата Нобелевской премии мира Д. Муратова можно посмотреть тут. Акция украинских журналистов — тут.

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