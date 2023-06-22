Mazda возобновила выпуск машин с роторным мотором после длительного перерыва

Завод Mazda в Хиросиме начал производство MX-30 e-SkyActiv R-EV, гибридного автомобиля с роторно-поршневым двигателем. После снятия с производства модели RX-8 Coupe компания Mazda не выпускала автомобилей с таким мотором на протяжении 11 лет.

На MX-30 роторный двигатель не связан механически с колесом. Он работает как генератор для подзарядки тяговых батарей. Объем такого мотора составляет 0,83 литра, а мощность – 75 лошадиных сил. Тяговые двигатели кроссовера производят 170 лошадиных сил. Mazda MX-30 eSkyActiv REV также может подзаряжаться от розетки. Запас хода на электротяге составляет 85 километров.

Mazda выпускает автомобили с роторным двигателем с 1967 года. За все время существования компании было продано около 2 000 000 автомобилей.