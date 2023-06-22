Рупор кремлевской пропаганды: Итальянцы на Ладоге, норвежские эсэсовцы в Северной Карелии

Итальянцы на Ладоге, норвежские эсэсовцы в Северной Карелии

В XX веке в Карелии успели повоевать представители многих стран. Я уже писал об англичанах, испытывавших в Карелии химическое оружие, о китайцах и испанцах, самоотверженно и бескорыстно помогавших нам. Перед 22 июня небольшой рассказ про итальянцев и норвежцев, помогавших Гитлеру.

В июне 1942 года на усиление финских военно-морских сил из Специи (Италия) на Ладожское озеро был переброшен 12-й отряд торпедных катеров. Отряд имел в составе четыре торпедных катера («Motoscafo Anti Sommergibile», MAS). Водоизмещение каждого катера составляло 20 тонн, вооружение состояло из двух торпедных установок, одного 20-миллиметрового автомата, шести глубинных бомб и дымовой аппаратуры. Моряков насчитывалось всего 99 человек (17 офицеров, 19 унтер-офицеров, 63 моряка, техника и прочих специалистов). Командование дивизионом принял на себя капитан-лейтенант Джузеппе Бьянкини.



Итальянцы в северном лесу. Архивное фото из открытых источников.

Силы чисто символические, но судя по всему, Муссолини очень хотелось принять участие в очередной «эпохальной битве» за город Ленина. Как и для испанских фашистов из «голубой дивизии», так и для итальянских фашистов Ленинград имел большое символическое значение. Поэтому четыре катера тащили через Альпы, перевозили на трейлерах, потом в Штеттине были погружены на транспорт «Тильбек» и по Балтике их довезли до Финляндии. А там опять и своим ходом, и на железнодорожных платформах они добрались до нынешнего карельского райцентра Лахденпохья, ставшего главной базой объединенной финско-немецко-итальянской флотилии. Довольно затратная операция. И бесполезная, если учитывать, что итальянцы имели одно или два боестолкновения с кораблями советской Ладожской флотилии, ограничившись дозорной службой.

Правда, итальянцы были бы не итальянцами, если бы не умудрились заявить о двух потопленных советских кораблях, хотя эти «победы» вообще ничем не подтверждаются. Но отчеты они писали красиво, можно сказать, с вдохновением. Из рапорта итальянского офицера, командира MAS 528 лейтенанта Бенвенуто:

«28 августа 1942 года MAS 528 обнаруживает на расстоянии 3500 метров два корабля противника. Корабли оказались буксирами, тянувшие баржу около 70 метров. Делаем манёвр на атаку баржи торпедами. Выпускаем торпеду на глубине метр с расстояния 500-600 метров. Баржа, охваченная пламенем, разлетается на куски».

И ничего, что по советским документам никакой потерянной баржи в этот день попросту не было… Последней боевой операцией итальянских катерников стала неудачная попытка овладеть островом Сухо, но и в ней они играли вспомогательную роль. Не рвались они в бой. Зато фотографий эти «туристы» сделали немало…



Архивные фото. Из открытых источников

А вот от норвежцев из батальона дивизии СС «Норд» фотографий осталось значительно меньше, зато многие из них сами остались лежать в карельской земле.

В Советскую Карелию норвежцы попали довольно просто — записались добровольцами в подразделения СС. Очень им хотелось внести свой вклад в войну с коммунизмом. В июне 1944 года, когда началось советское наступление, около двух сотен норвежских фашистов находились на позициях «Капролат» и «Хассельман», что близ озера Копанец. Названия эти дали сами оккупанты.

(с) А.Степанов

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