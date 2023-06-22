Мнение: Сбросит ли Китай американские облигации, Байден о «диктаторе» Си и сборка китайских беспилотников

1. В США продолжают готовиться к переводу конфликта с Китаем в стадию прокси-войны, вот как на Украине. Блогер Китайский связной комментирует недавнее заседание Конгресса с участием главы Федеральной резервной системы (ссылка):



Конгресс США поручает Джанет Йеллен, чтобы американское казначейство и ФРС подготовились к тому, что Китай единоразово сбросит все treasuries [государственные облигации США].

Впечатляет. Сценарий совершенно фантастический, но, в общем, мы и не в обычные времена живём.

Впрочем там всё заседание звёздное – она, например, пытается объяснить дядям из Конгресса, что если санкции пачками бросать налево и направо, то это лишь мотивирует страны искать иные инструменты для фин.транзакций вместо доллара.

Сейчас Китай держит облигации американского госдолга на сумму 859 миллиардов долларов, причём за последние 10 лет эта сумма снизилась в полтора раза. То есть, китайцы в любом случае сбрасывают американские долговые бумаги, просто делают это медленно. В конце концов, если начать сбрасывать быстро, есть риск, что их стоимость резко обвалится, и это нанесёт некоторый ущерб и самому Китаю.

Интересно, возмущаются ли шизопатриоты внутри Китая тем, что Китай до сих пор не нажал на кнопку «слив», вынудив тем самым американцев наложить на китайские облигации арест? Уверен, что да.

2. Первый за 5 лет визит главы Госдепа США ожидаемо провалился. Говорить по делу американцы не умеют, а на угрозы Китаю наплевать. Поэтому уже на следующий день американский президент Байден пошёл на обострение, назвав главу Китая «диктатором» (ссылка):



Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга назвала безответственной политической провокацией слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — заявила Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что Пекин выражает острое недовольство и решительный протест в связи с высказыванием Байдена.

Джо Байден сказал такие слова о Си Цзиньпине менее чем через сутки после завершения визита в Китай американского госсекретаря Энтони Блинкена.

3. Тем временем, китайцы не просто поставляют нужную нам технику двойного назначения, но и рассматривают возможность локализации её производства в России (ссылка):

Китайские производители беспилотников задумались о сборке квадрокоптеров на территории России. Ряд компаний обсуждают организацию самостоятельного производства дронов или запуск совместного предприятия с отечественными разработчиками, со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Среди потенциальных инвесторов источники называют такие некрупные фирмы, как ZeroZero, Fimi и AEE.