19FortyFive – продолжение провального наступления грозит Украине потерей новых территорий и поражением

Поступающая с фронта информация показывает, что начало наступления на российские позиции обернулось для ВСУ катастрофой. Если Киев хочет избежать огромных жертв среди военнослужащих и весьма вероятного проигрыша, ему следует уйти в глухую оборону и готовить основу для дипломатического решения конфликта, пишет в статье для 19FortyFive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.



AP

Западные СМИ и высокопоставленные американские генералы, в том числе бывшие командующие Дэвид Петреус и Бен Ходжес, пытаются внушить публике, что украинское контрнаступление идёт хорошо. Но холодные факты свидетельствуют об обратном, пишет в статье для 19FortyFive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

На его взгляд, можно с уверенностью сказать, что ВСУ не удастся «вытеснить» российские войска с Украины. И если Владимир Зеленский «не будет очень ловко управлять нестабильной ситуацией в течение оставшегося года, он может проиграть конфликт».

Картина на поле сражения ясно показывает, что, несмотря на оптимизм западных экспертов, украинское наступление «имело катастрофическое начало». Дальнейшее следование выбранной тактике не сулит правительственным силам ничего хорошего, подчёркивает эксперт.

Большинство западных аналитиков утверждают, что ещё рано давать оценки и что со временем наступление всё же увенчается успехом. «Подобные настроения понятны, но по очень практическим причинам они почти наверняка ошибочны», — отмечает Дэвис.

После 15 дней боев, за которых они понесли тяжёлые потери, ВСУ так и не достигли главного рубежа российской обороны. Причины неудач украинских войск имеют «понятный, системный и тревожный» характер.

«Во-первых, у РФ было девять месяцев, чтобы подготовить некоторые участки оборонительных поясов и, таким образом, успеть сделать их очень основательными и устойчивыми. Во-вторых, как показал конфликт, нападать намного сложнее, чем обороняться. В-третьих, у РФ есть ряд важных военных преимуществ перед Украиной, которые почти невозможно преодолеть», — считает автор статьи.

Среди прочего к таковым преимуществам Дэвис относит превосходство в воздухе, радиоэлектронной борьбе, количестве техники и артиллерийских снарядов. Но в качестве главных он выделяет возможность Москвы ввести в строй «дополнительные миллионы человек» и её развитый ВПК, способный производить оружие «до бесконечности».

Киеву следует принять, что продвижение его войск застопорилось, и признать фундаментальные причины, по которым успех этой операции в будущем маловероятен. В противном случае ВСУ могут потерять большую часть своей наступательной ударной мощи и стать уязвимыми для российской контратаки, полагает автор статьи.

Учитывая эффективность наступления на сегодняшний день и основные принципы, которые всё ещё преобладают на всём фронте, наиболее разумным для ВСУ было бы приостановить наступление и перейти к позиционным боям вдоль линии соприкосновения. При этом украинцы должны начать строить собственную линию тщательно продуманных оборонительных укреплений, рассуждает Дэвис.

В то же время наиболее реалистичным дипломатическим и политическим курсом для правительства Зеленского должно стать закладывание основы для урегулирования конфликта путём переговоров на наилучших возможных условиях. Подобный подход может показаться «одиозным и отталкивающим». Но отказываясь от него и продолжая сражаться, Украина «может понести настолько тяжёлые потери на поле боя, что утратит даже ещё больше территории», предупреждает эксперт.

«Политическому руководству Киева поступить так будет мучительно сложно. Но только они могут сделать выбор. И только они будут пожинать плоды или страдать от последствий своих решений», — заключает Дэниел Дэвис.

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