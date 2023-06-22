Пригрозившая лицею Волочкова поставила точку в скандале с выпускным дочери

Анастасия Волочкова устроила скандал, когда узнала, что не сможет попасть на выпускной дочери Ариадны, который пройдет в “Крокус Сити Холл”. Девушка сама решила не приглашать мать на праздник. Балерина же уверена, что на дочь оказал давление ее отец Игорь Вдовин. Знаменитость убеждена: бывший возлюбленный организовал целую коалицию против нее.

На днях Волочкова даже высказала претензии руководству лицея. Более того, танцовщица пригрозила учебному заведению проблемами, если ее не пустят в “Крокус”. Но недолго Анастасия возмущалась и пыталась восстановить справедливость. Сегодня она заявила, что не пойдет на праздник, где будет ее дочь, а отправится на выпускной крестницы. “Я в очередной раз сделала выводы”, – сказала балерина в новом видео, которое появилось в ее телеграм-канале.

Она также обратилась к Ариадне и дала ей понять, что, несмотря на скандал, остается рядом. Также Волочкова пожелала дочери блистать на выпускном. “Я хочу, чтобы все овации в этот день принадлежали тебе”, – сказала балерина наследнице.

Анастасия Волочкова не забыла похвастаться, что в настоящий момент увлечена различными проектами, поэтому у нее нет времени на ссоры и скандалы. Балерина напомнила о творческом вечере, который она организует совместно с певцом Прохором Шаляпиным.