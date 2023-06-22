 

Пригожин считает невозможной внутреннюю мобилизацию россиян, пока им лгут и разворовывают страну

22.06.2023, 20:10, Разное
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает невозможной внутреннюю мобилизацию российского общества, пока идет разворовывание страны. С соответствующим заявлением он выступил в ответ на запрос издания «ВЕК», обратившего внимание на проблему роста уровня тревожности среди россиян.

Пригожин считает, что сегодня народ больше всего нуждается в справедливости и правде. И решить эту проблему можно – нужно перестать лгать обществу. Однако на этом проблемы не заканчиваются, заметил глава «музыкантов» в своем комментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

«Я считаю, что первое, что требуется обществу, это прекратить лгать. Второе, это прекратить двойные стандарты. Третье, прекратить рэкет, когда у бизнеса забирается то, что ему принадлежит, чтобы отдать очередному олигарху, у которого яхта должна быть на 10 метров длиннее, а она стала короче из-за санкций», – заявил он.

Евгений Пригожин считает, что с началом спецоперации всплыла еще одна проблема – спекуляции на патриотических чувствах народа.

«Четвертое, прекратить спекулировать на патриотических чувствах граждан, а на деле разворовывать свою страну», – пояснил он.

В заключение основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что народ сегодня не меньше нуждается в том, чтобы возродилось понятие справедливость, которое давно забыли.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался об обстреле Чонгарского моста со стороны украинской армии. Создатель «оркестра» выразил уверенность, что очередное пересечение красных линий Киевом останется без ответа.

 


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