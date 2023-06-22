Накрасить ногти солнцем: яркие идеи для нового солнечного тренда маникюра

Идеальный тематический маникюр – изюминка любого образа, и наши летние ансамбли с пестрыми сарафанами, соломенными шляпками и модными сандалиями – не исключение. Но какой же вариант нейл-арта лучше других может отражать яркое и солнечное летнее настроение? Один из трендов маникюра этого лета делает это буквально, так как в его основе лежат оттенки солнечного света и всевозможные желтые акценты. Вот несколько идей и вариантов солнечного маникюра, один из которых непременно подойдет для ваших ногтей.

Солнечный френч

В последнее время в моде разноцветный французский маникюр. Этот стиль берет классический френч и заменяет белый кончик цветным. Выбирая желтый цвет, например, бледный оттенок лимонного пирога, как на фото выше, вы легким движением делаете свои ногти словно залитыми солнцем, и выглядите так, как будто окунули пальцы в ледяной стакан лимонада. Пастельные желтые кончики – тонкий взгляд на стиль, но более яркие или темные оттенки желтого тоже подойдут и сделают более смелое и ослепительно-солнечное заявление. Еще больше блеска маникюру добавят аккуратные стразы – когда вы выйдете на улицу, они будут играть на солнце, словно маленькие бриллианты.

Половинки солнечного света

Окунуть кончики пальцев в солнечный свет может быть наиболее очевидным способом добиться желаемого, но нет никаких причин, по которым вы не можете окунуть ногти в солнце со всех сторон. Нарисуйте вертикальную линию посередине ногтя и покрасьте одну половину желтым цветом – это круто, ярко, смело и, несомненно, очень солнечно. Это также дает вам свободу помещать все, что вы хотите, на другую сторону. От нюдового или бледно-розового оттенка до другого цвета или даже замысловатого нейл-арта – в этом образе есть множество возможностей.

Ромашки напрашиваются в солнечный дизайн ногтей, так почему бы не добавить их на акцентные ногти или соседствующие с желтым половинки? Пчелы тоже желтые, яркие и ассоциируются с летом. Вы также можете украсить один или два ногтя традиционным френчем или добавить к акцентным ногтям немного блестящего лака – в конце концов, искр и переливов под теплыми летними лучами просто не может быть слишком много.

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“Если жизнь дает вам лимон – сделайте лимонад”

Конечно, солнечный нейл-арт не ограничивается ромашками и пчелками. Сделайте цвет вашего маникюра более неоново-желтым, добавьте сахарных блесток, и вот ваши ногти такие же сладкие, яркие и освежающие, как стакан домашнего лимонада в жаркий день. Рисунок лимонной дольки можно сделать на одном акцентном ногте, а можно на каждом, если вам этого захочется.

Треугольные кончики

Это еще одна современная альтернатива френча, которая может смотреться более интересно за счет своей актуальной угловатой формы. Расхождение желтого под углом более длинное и напоминает солнечные лучи. А еще такой френч легче выполнить, чем обычные французские кончики, поскольку рисование идеального полукруга (самое сложное) не требуется.

Такой маникюр будет выглядеть еще более элегантно и уникально благодаря сочетанию треугольного кончика с матовым покрытием. А еще вы можете добавить изящные растительные узоры черного цвета – именно так выглядят все очертания растений, если подсветить их ярким солнечным светом.

Блеск и искры

Почему летом мы так любим покрывать наши ногти блестками? Да потому, что когда они находятся под яркими прямыми лучами, солнце способно создать на них такие переливы, искры и огни, каким позавидуют даже драгоценные камни самой затейливой огранки.

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Если вам не нравится обычный блеск и стразы, опробуйте ногти желтого цвета, накрашенные по-диагонали и оформленные кусочками золотистой фольги. Во-первых, это будет смотреться более оригинально и интересно, чем обычный глиттер, а сияния даст не меньше. А, во-вторых, так как кусочки должны быть нанесены небрежно, такой маникюр легко сделать даже самостоятельно дома. А еще под кусочками фольги вы сможете скрыть любые неровности, если ваша рука недостаточно тверда для нанесения лака по диагонали.

Кстати, вторая половина ногтя не обязательно должна быть прозрачной – разделение двух разных цветов по диагонали посередине ногтя также выглядит весело и по-летнему. Желтый прекрасно сочетается с белым, бирюзовым, оранжевым или розовым для потрясающего сезонного стиля.

Если золото кажется вам слишком броским, и вы ищете вариант ненавязчивого сияния, попробуйте желтый перламутр. Вам даже не обязательно нужно покрывать этим лаком все ногти целиком – сделайте один-два акцентных ногтя с перламутровым френчем.

Сияющее омбре

А еще эффект сияния и свечения можно создать вообще без использования какого-либо блеска. Попробуйте эффект омбре в самом ярком желтом цвете, который только сможете найти. В итоге ваши ногти будут выглядеть так, как будто на них в самом деле падают солнечные лучи, как будто вы подставили руки солнцу, и его свет отпечатался на ногтях. Такое простое волшебство, а самое волшебное это то, что маникюр в технике омбре очень легко сделать дома своими руками.

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Сочетание с другими цветами

Если вам нравится цветной френч и солнечный тренд, вовсе не значит, что кончики должны быть исключительно желтыми. Например, вы можете сочетать желтый лак с не менее ярким и летним оранжевым. Такой маникюр, в котором чередуются однотонные ногти и ногти в технике френч, очень веселый и яркий. Или вы можете выбрать любой яркий цвет для однотонных ногтей (оранжевый или какой угодно), добавив желтые французские кончики.

Есть так много летних цветовых комбинаций, которые можно создать с желтым, и если вы заинтересованы в залитых солнцем ногтях, пробуйте экспериментировать, чтобы найти идеальную цветовую палитру для маникюра вашей летней мечты.

Одним из явных фаворитов является маникюр в стиле розового лимонада. Розовый и желтый выглядят так свежо и красиво вместе, независимо от того, как вы их сочетаете. Чередование французских и однотонных ногтей в этих цветах выглядит изящно и весело, а наложение желтого френча на розовую основу и наоборот также будет смелым и привлекательным решением.

Солнце в буквальном смысле

Одна из первых мыслей, которая может прийти на ум при словосочетании “солнечный маникюр” – это солнышки, нарисованные на ногтях. Так почему бы не прислушаться к этому буквальному пониманию темы, и не украсить свои ногти сияющими желтыми солнышками? В конце концов, ромашки, пчелы и лимоны прекрасно смотрятся на ногтях, а значит, и солнце тоже.

Еще один вариант, который может понравиться любительницам оригинального и забавного маникюра, – украсить ногти забавными ярко-желтыми смайликами. Или объедините оба стиля вместе и нарисуйте глаза и улыбку своим лучистым солнышкам.

Солнечные зайчики

Мы уже выяснили, что любой наклон нанесения лака допустим в солнечном маникюре – потому что солнце может падать на нас с разных сторон, самостоятельно решая, как и кого освещать. Одно из самых причудливых явлений – солнечные зайчики. Оно еще и очень девчачье, так как связано с карманными зеркальцами, игрой с котятами и прочими милыми вещами. Попробуйте нанести на ногти крупные полуокружности, заполненные желтым цветом, чтобы создать эффект веселых солнечных бликов.

Такой нейл-арт можно объединить с разноцветными маргаритками, которые тоже прекрасно сочетаются с летним настроением и выглядят радостно и свежо. Попробуйте сделать половинчатый косой френч, словно солнечный зайчик соскользнул с ваших пальцев.