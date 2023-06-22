“Если человек к чему-то стремится, он, скорее всего, достигнет успеха”: Иван Охлобыстин о семейных ценностях и патриотическом воспитании

Иван Охлобыстин — известный актер театра и кино, многодетный отец и уже дважды счастливый дедушка. Он известен своей открытой патриотической позицией и резким осуждением коллег, уехавших из страны.

О семейных ценностях

Охлобыстин много лет женат на актрисе Оксане Арбузовой, у пары шестеро детей и уже два внука. Актер не считает просто везением создать крепкий брак. По его мнению, у самого человека должно присутствовать желание создать семью.

«Если человек к чему-то стремится, то большая вероятность, что он этого достигнет. Я себя помню в возрасте 25-26 лет, я уже задумывался о семье. Была какая-то логика в этом. Жизнь состоялась, слава… Я понимал, что человек ко всему привыкает: и к славе, и к яствам, и к пьянству, и к бабам и т. д. Человек скучает от всего. Единственное, что у него остается – это ответственность, которую он на себя возлагает по собственной воле. Почему? Не понятно, нельзя объяснить, почему мы хотим, чтобы у нас были дети. Это неудобно, это затратно, вряд ли это даст быстрые плоды…», – рассуждает Охлобыстин.

«Одним из главных компонентов смысла моей жизни является обеспечить моим детям будущее. А для меня таким переживанием главным было в 90-е годы, что не дай Бог что случится, Оксанка на улице окажется с маленькими детьми, которые даже в переходе не смогут милости просить. Моя ответственность превышала мой инстинкт самосохранения», – признается артист.

«Мужское и женское сочетается для того, чтобы познать этот мир во всей его полноте», – отмечает знаменитость и добавляет, что главнее всего в жизни найти себе человека, с которым будете единым целым. Этого Охлобыстин всегда желал всем своим дочерям.

О патриотическом воспитании

Охлобыстин считает, что патриотическое воспитание должно присутствовать. Однако пока еще не время заниматься его разработкой и интеграцией. Вот, что по этому поводу говорит артист: «Я не уверен, что мы сейчас в состоянии сформулировать единую некую доктрину, в соответствии с которой мы сможем выстраивать все остальное. У нас нет идеологии соответственно чему мы будем учить? Что такое патриотизм — каждый переводит по-своему, на этом поле каждый суслик — агроном. Когда это дело уладится и мы вот решим вопрос на уровне Конституции, тогда сможем развивать теоретическую часть. Я думаю, что сейчас нужно заняться практической: восстановить систему пионерских лагерей. «Человек – это существо, которое можно дисциплинировать, воспитать и он будет тебе за это благодарен. Видимо, на примере воспитания своих детей знаю: на самотек не пускаем. И когда это все как как-то наладится, тогда уже будем думать теоретическая базе».

Об уехавших артистах

Охлобыстин резко высказывался в адрес уехавших артистов. В то же время он понимает, что каждый случай индивидуален. Вот, что актер думает по этому поводу: «С кем-то нельзя мириться, кто-то откровенно предатель, кто-то вот враг. Предатель – слабый человек, ничего, кроме брезгливости не вызывающей. Но вот прям есть явственные враги, и к этому они пришли сатанинскими путями гордыни и алчности. А есть те, которые потерялись, которые жили иллюзиями».

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О вере и внутренних врагах

«Бог в мелочах, дело в крайностях. Все-таки нам придется, как это неприятно, разбираться индивидуально с каждым случаем. Иначе мы можем свалиться в необъективность и стать нежеланными Господу. А это единственная наша, так сказать, серьезная «крыша». Потому что на все остальное, как выяснилось за последние полтора года, надеяться нельзя: только она Бога и на себя. Бог, семья, Россия. Придется разбираться. Есть враги, есть потерявшиеся, запутавшиеся. Нужно им дать шанс. Это для нас болезненно. Нам не страшны внешние враги – нам страшны внутренние враги: непреодолимая алчность коррупционеров среднего звена, некомпетентность руководящего состава на местах и т.д.», – рассуждает артист.

О благотворительности и угрозах

Охлобыстин признается, что хотел поехать на Донбасс для того, чтобы поддержать бойцов. Трижды подавал заявки, но все тщетно. Актер спокойно к этому отнесся: решил, что когда будет нужно, то позовут.

Пока же Охлобыстин не сидит, сложа руки. Он занимается сбором средств и закупает необходимые для военных вещи, передает гуманитарную помощь. Недавно он получил орден за заслуги перед Запорожской областью.

Из-за своей активной деятельности и патриотической позиции актер неоднократно получал угрозы: в свой адрес и в адрес своих близких. Однако Охлобыстин и здесь не испугался. Он даже не стал нанимать охранников, поскольку придерживается мысли о том, что от смерти не уйдешь. Если суждено умереть — так и будет.

О прогнозах на будущее

Когда только Охлобыстин приобщился к вере, он слышал от священнослужителей прогнозы на будущее. И многое за эти годы сбылось. Теперь сам актер предрекает следующие события на глобальном уровне: «Будет эпоха катаклизмов. Много людей из Европы, Америки, со всего мира соберутся в России. Это можно оправдать, ведь мы находимся на самом спокойном участке тектонического пласта. До нас кипиш природный, глобальный дойдет в последнюю очередь. Поэтому не будет ничего удивительного, если будут американские, немецкие, французские поселения за Уралом».