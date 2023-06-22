Россиян предупредили о новой афере, связанной с отпуском

Эксперты “Лаборатории Касперского” предупредили россиян о новом мошенническом письме, замаскированном под график отпусков, рассылаемом отделами кадров крупных корпораций. Слово “отпуск” встречается либо в теме письма, либо в тексте сообщения всех вредоносных писем.

Таким образом киберпреступники пытаются украсть учетные данные компании. Нажав на ссылку в письме, а затем введя свой пароль и имя пользователя, люди предоставляют им доступ в личный рабочий кабинет.

Массовые фишинговые письма, рассылаемые во время периода отпусков, могут привлечь внимание жертв и заставить их потерять бдительность. Иногда эти электронные письма на самом деле приходят из отдела кадров. Пользователям рекомендуется обращать внимание на адрес, указанный под ссылкой, которая якобы ведет на документ в формате pdf. Этот адрес можно легко увидеть, просто наведя курсор на ссылку.

Киберпреступники используют автоматизированные инструменты, чтобы взять домен и имя сотрудника компании из адреса и автоматически заменить их на имитацию ссылки и подпись отправителя.