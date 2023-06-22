Ижевские предприниматели создадут в Тюмени уникальный акваглэмпинг с бассейнами и парилками

Благодаря ижевским предпринимателям в Тюмени в районе садоводческого кооператива “Звенящие кедры” будет построен первый объект аквагримминга. Проект будет включать в себя открытые бассейны, которыми можно пользоваться круглый год, а также купели и парные.

В рамках проекта приобретен земельный участок площадью 60 гектаров. Еще 20 гектаров рассматриваются для покупки. Александр Кочуров, сооснователь компании, сообщил, что проект будет завершен в течение года после заключения соглашения со всеми партнерами.

Тюмень выбрана потому, что это город, который имеет хорошую репутацию для привлечения бизнеса и где клиенты готовы платить. Как пишет РБК Тюмень, в дальнейшем проект будет реализован и в других крупных городах России, таких как Москва, Сочи, Пермь, Самара, Уфа.