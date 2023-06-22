Рупор кремлевской пропаганды: О любителях подводного экстрима

О любителях подводного экстрима

Эта история поражает: батискаф, который отправился к утонувшему «Титанику», утонул сам. Стоила поездка сотни тысяч долларов.

Однако развлечение оказалось опасным. 18 июня с радаров исчез батискаф, на борту были пятеро человек. Пропавшую подлодку сейчас ищут команды спасателей нескольких стран.

Вот кто находится на борту батискафа сейчас:

бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг — троекратный фигурант Книги рекордов Гиннесса; ему принадлежит мировой рекорд по скорости облета Земли, погружался на дно Марианской впадины и летал в космос на корабле New Shepard; бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана;

Поль-Анри Наржоле — французский исследователь, пилот;

Стоктон Раш — генеральный директор OceanGate.

Что удалось узнать за это время:

– батискаф сделан в гараже

– не проходил тестирование у специализированных компаний

– установлено стекло, не предназначенное для погружений на глубину в 4 км

– компания OceanGate игнорировала предупреждения о опасности бочки батискафа от инженера, и даже уволила его

– они не нанимали белых мужчин ради инклюзивности

– специализированные компании просили не использовать батискаф

– батискаф управляется геймпадом Logitech F710

– у батискафа иллюминатор находится в гальюне, закрытым шторкой от остальной части помещения

– у батискафа напрочь отсутствует внешнее освещение

– у батискафа присутствует сомнительная система экстренного всплытия, в виде двух наковален на корпусе

– система управления батискафон представлена в виде 4-х двигателей. Два на движение вверх и два на движение вниз

– система стабилизации горизонтального движения просто отсутствует

– внешняя проводка сделана на отъебись, и весит хвостами по поверхности батискафа

Кислород у долбоебов заканчивается уже утром.

Получается, миллиардеры рисковали жизнью (и, скорее всего, погибли) только для того, чтобы иметь возможность посмотреть на обломки Титаника сквозь мутную воду, через окно размером с тарелку, зависнув головой над унитазом.

https://t.me/karga4/343292 – цинк

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