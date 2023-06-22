 

Рупор кремлевской пропаганды: О любителях подводного экстрима

22.06.2023, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О любителях подводного экстрима

Эта история поражает: батискаф, который отправился к утонувшему «Титанику», утонул сам. Стоила поездка сотни тысяч долларов.

Однако развлечение оказалось опасным. 18 июня с радаров исчез батискаф, на борту были пятеро человек. Пропавшую подлодку сейчас ищут команды спасателей нескольких стран.

Вот кто находится на борту батискафа сейчас:

бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг — троекратный фигурант Книги рекордов Гиннесса; ему принадлежит мировой рекорд по скорости облета Земли, погружался на дно Марианской впадины и летал в космос на корабле New Shepard; бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана;
Поль-Анри Наржоле — французский исследователь, пилот;
Стоктон Раш — генеральный директор OceanGate.

Что удалось узнать за это время:

– батискаф сделан в гараже
– не проходил тестирование у специализированных компаний
– установлено стекло, не предназначенное для погружений на глубину в 4 км
– компания OceanGate игнорировала предупреждения о опасности бочки батискафа от инженера, и даже уволила его
– они не нанимали белых мужчин ради инклюзивности
– специализированные компании просили не использовать батискаф
– батискаф управляется геймпадом Logitech F710
– у батискафа иллюминатор находится в гальюне, закрытым шторкой от остальной части помещения
– у батискафа напрочь отсутствует внешнее освещение
– у батискафа присутствует сомнительная система экстренного всплытия, в виде двух наковален на корпусе
– система управления батискафон представлена в виде 4-х двигателей. Два на движение вверх и два на движение вниз
– система стабилизации горизонтального движения просто отсутствует
– внешняя проводка сделана на отъебись, и весит хвостами по поверхности батискафа

Кислород у долбоебов заканчивается уже утром.

Получается, миллиардеры рисковали жизнью (и, скорее всего, погибли) только для того, чтобы иметь возможность посмотреть на обломки Титаника сквозь мутную воду, через окно размером с тарелку, зависнув головой над унитазом.

https://t.me/karga4/343292 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / «Попросил бы усилить звук сирены»

22.06 / Mazda возобновила выпуск машин с роторным мотором после длительного перерыва

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Итальянцы на Ладоге, норвежские эсэсовцы в Северной Карелии

22.06 / Мнение: Сбросит ли Китай американские облигации, Байден о «диктаторе» Си и сборка китайских беспилотников

22.06 / Пригожин считает невозможной внутреннюю мобилизацию россиян, пока им лгут и разворовывают страну

22.06 / Накрасить ногти солнцем: яркие идеи для нового солнечного тренда маникюра

22.06 / “Если человек к чему-то стремится, он, скорее всего, достигнет успеха”: Иван Охлобыстин о семейных ценностях и патриотическом воспитании

22.06 / Россиян предупредили о новой афере, связанной с отпуском

22.06 / Ижевские предприниматели создадут в Тюмени уникальный акваглэмпинг с бассейнами и парилками

22.06 / Российские астрономы открыли планету с океанами из водки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика