Рупор кремлевской пропаганды: О любителях подводного экстрима
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О любителях подводного экстрима
Эта история поражает: батискаф, который отправился к утонувшему «Титанику», утонул сам. Стоила поездка сотни тысяч долларов.
Однако развлечение оказалось опасным. 18 июня с радаров исчез батискаф, на борту были пятеро человек. Пропавшую подлодку сейчас ищут команды спасателей нескольких стран.
Вот кто находится на борту батискафа сейчас:
бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг — троекратный фигурант Книги рекордов Гиннесса; ему принадлежит мировой рекорд по скорости облета Земли, погружался на дно Марианской впадины и летал в космос на корабле New Shepard; бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана;
Поль-Анри Наржоле — французский исследователь, пилот;
Стоктон Раш — генеральный директор OceanGate.
Что удалось узнать за это время:
– батискаф сделан в гараже
– не проходил тестирование у специализированных компаний
– установлено стекло, не предназначенное для погружений на глубину в 4 км
– компания OceanGate игнорировала предупреждения о опасности бочки батискафа от инженера, и даже уволила его
– они не нанимали белых мужчин ради инклюзивности
– специализированные компании просили не использовать батискаф
– батискаф управляется геймпадом Logitech F710
– у батискафа иллюминатор находится в гальюне, закрытым шторкой от остальной части помещения
– у батискафа напрочь отсутствует внешнее освещение
– у батискафа присутствует сомнительная система экстренного всплытия, в виде двух наковален на корпусе
– система управления батискафон представлена в виде 4-х двигателей. Два на движение вверх и два на движение вниз
– система стабилизации горизонтального движения просто отсутствует
– внешняя проводка сделана на отъебись, и весит хвостами по поверхности батискафа
Кислород у долбоебов заканчивается уже утром.
Получается, миллиардеры рисковали жизнью (и, скорее всего, погибли) только для того, чтобы иметь возможность посмотреть на обломки Титаника сквозь мутную воду, через окно размером с тарелку, зависнув головой над унитазом.
https://t.me/karga4/343292 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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