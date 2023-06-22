Российские астрономы открыли планету с океанами из водки

В журнале «Астрономический вестник» опубликована статья о новой планете, которую удалось обнаружить российским учёным в начале 2023 года. Небесное тело может похвастаться гигантским океаном из жидкости, напоминающей водку по составу.

По размеру эта планета подобна Марсу, но около 30% её площади покрыты океаном. Спектральный анализ позволил сделать вывод, что в нём содержится не вода и даже не спирт, а скорее водка. Главный научный сотрудник Института астрономии РАН Геннадий Клювин отдельно подчеркнул: только в России есть приборы, позволяющие определять наличие подобной жидкости на других планетах.

Расстояние от Земли до планеты составляет 108 световых лет, она вращается вокруг звезды GJ9827 в созвездии Рыб. Пока специалисты не дали название новому небесному телу – согласно действующим правилам, это можно сделать после подтверждения открытия Международным астрономическим союзом.

«Есть несколько предложений: «Русская», «Наша», «Бахус». Уже между собой называем её Белой планетой. Получим официальный документ от коллег и будем думать», – сообщил один из первооткрывателей «Комсомольской правде».

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