 

Российские астрономы открыли планету с океанами из водки

22.06.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В журнале «Астрономический вестник» опубликована статья о новой планете, которую удалось обнаружить российским учёным в начале 2023 года. Небесное тело может похвастаться гигантским океаном из жидкости, напоминающей водку по составу.

По размеру эта планета подобна Марсу, но около 30% её площади покрыты океаном. Спектральный анализ позволил сделать вывод, что в нём содержится не вода и даже не спирт, а скорее водка. Главный научный сотрудник Института астрономии РАН Геннадий Клювин отдельно подчеркнул: только в России есть приборы, позволяющие определять наличие подобной жидкости на других планетах.

Расстояние от Земли до планеты составляет 108 световых лет, она вращается вокруг звезды GJ9827 в созвездии Рыб. Пока специалисты не дали название новому небесному телу – согласно действующим правилам, это можно сделать после подтверждения открытия Международным астрономическим союзом.

«Есть несколько предложений: «Русская», «Наша», «Бахус». Уже между собой называем её Белой планетой. Получим официальный документ от коллег и будем думать», – сообщил один из первооткрывателей «Комсомольской правде».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / «Попросил бы усилить звук сирены»

22.06 / Mazda возобновила выпуск машин с роторным мотором после длительного перерыва

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Итальянцы на Ладоге, норвежские эсэсовцы в Северной Карелии

22.06 / Мнение: Сбросит ли Китай американские облигации, Байден о «диктаторе» Си и сборка китайских беспилотников

22.06 / Пригожин считает невозможной внутреннюю мобилизацию россиян, пока им лгут и разворовывают страну

22.06 / Накрасить ногти солнцем: яркие идеи для нового солнечного тренда маникюра

22.06 / “Если человек к чему-то стремится, он, скорее всего, достигнет успеха”: Иван Охлобыстин о семейных ценностях и патриотическом воспитании

22.06 / Россиян предупредили о новой афере, связанной с отпуском

22.06 / Ижевские предприниматели создадут в Тюмени уникальный акваглэмпинг с бассейнами и парилками

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О любителях подводного экстрима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика