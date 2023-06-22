 

Мнение: Дилемма!

22.06.2023, 19:25, Разное
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Это вообще очень интересный выбор, который стоит сейчас перед РФ – и особенно дружный ответ, причем от всех – и от народа, и от его начальства. Это ж людей можно убивать пачками, особенно – если за деньги, по такому поводу никто в России традиционно даже и не почешется; а скважины заглушать – что вы, нет-нет, сие невозможно-с! Как вы вообще можете об этом только подумать! – Но почему? – Как же вы не понимаете, чудак-человек: скважину ведь невозможно будет запустить снова!

Источник: Размышления вольного социолога


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