Мнение: Дилемма!

Это вообще очень интересный выбор, который стоит сейчас перед РФ – и особенно дружный ответ, причем от всех – и от народа, и от его начальства. Это ж людей можно убивать пачками, особенно – если за деньги, по такому поводу никто в России традиционно даже и не почешется; а скважины заглушать – что вы, нет-нет, сие невозможно-с! Как вы вообще можете об этом только подумать! – Но почему? – Как же вы не понимаете, чудак-человек: скважину ведь невозможно будет запустить снова!