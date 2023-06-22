“Мы или вот эти”: Кеосаян поставил жесткий ультиматум на шоу Корчевникова

Гостем нового выпуска шоу “Жизнь и судьба”, ведущим которой является Борис Корчевников, стал режиссер, продюсер и актер Тигран Кеосаян. Заговорили они, неизменно, о тематике, которая многим не дает жить спокойно – переехавших за границу звездах.

Борис, обратившись к Тиграну, подметил, что рано или поздно каждый из тех, кто купил билет в один конец, затоскует по Родине и вернется. И, учитывая широту русской души, каждого из таких “возвращенцев” буквально примут, обнимут, вернут на сцену и будут, спустя время, рукоплескать ему.

Тигран Кеосаян, отвечая на это предположение, поделился, что уже вывел для себя стратегию поведения. Будет стоять с одиночным пикетом, дабы заставить властей выбрать тех, кто им важнее: те, кто вернулся, или те, кто даже не помышлял уезжать.

“Мы или вот эти”, – поставил жесткий ультиматум Тигран Кеосаян гляда в лицо Бориса Корчевникова.

И, уверен он, что рядом с ним с одиночными пикетами будет стоять еще множество людей, среди которых будет, по словам Тиграна Кеосаяна, и ведущий шоу “Жизнь и судьба”. Это, правда, будут уже не одиночные пикеты, а целый митинг, подметил Борис Корчевников, но это уже совсем другая история…