Народные приметы на 23 июня: что можно и нельзя делать в Тимофеев день

23 июня в Русской Православной Церкви празднуется чудотворные иконы Пресвятой Богородицы – “Умягчение злых сердец” и “Нерушимая стена”, а также Собор Рязанских святых, Собор Сибирских святых и обретение и перенесение святых мощей святителя Василия, епископа Рязанского. В народе этот день известен как Тимофеев день, посвященный священномученику Тимофею, епископу Прусскому. Когда-то этот день был не особенно популярен из-за множества знамений и неприятных явлений, но теперь он отмечается как день памяти святого и день, когда можно привлечь удачу.

В традициях этого дня есть различные приметы. Например, принято было наблюдать за животными, чтобы предсказать, каким будет год – голодным или сытым. Если мыши бегали по навозу, то это считалось знаком неурожая. Если в поле были замечены волки, то это могло предвещать большой падеж скота.

Тимофеев день считался благоприятным для встреч с гостями и проведения веселых мероприятий, так как они могли привлечь радость и удачу. Однако есть и запреты: не рекомендуется заглядывать в чужие окна, оставлять окна открытыми вечером, ссориться или повышать голос на людей. Также не следует оставлять посуду на столе после еды и смотреть на радугу в этот день, чтобы не упустить удачу.

Есть также приметы погоды на Тимофеев день. Например, если во время грозы белые тучи опережают синие, то это может предвещать град. Если же день солнечный и теплый, то наоборот, может наступить ненастье. Если на листьях ивы появились капли липкого сока, то это может означать непогоду. Если же пауков в этот день не видно, то это может свидетельствовать о скором изменении погоды. Если вороны нахохлились, то это может означать, что погода испортится.

Таким образом, Тимофеев день имеет свои традиции и приметы, которые помогают людям привлечь удачу и избежать неприятностей.