“Вокруг нее люди, которым она нужна и важна”: внучка Александры Назаровой учится в кадетском корпусе

Широкая известность пришла к Александре Назаровой, когда она была уже в солидном возрасте. Тогда зрители увидели ее в ситкоме “Моя прекрасная няня” в роли взбалмошной бабушки главной героини. Не отказываясь ни от какой работы, Александра Ивановна стремилась наилучшим образом обеспечить внучку Сашу. После смерти ее папы, сына артистки, она взяла опекунство над девочкой.

Бабушка-одиночка

Взяв опеку над внучкой, Александра Назарова в шутку говорила: “Я бабушка-одиночка”. Хотя артистка много работала, ребенок брошенным никогда не был. В то время, когда Александра Ивановна выступала на сцене или снималась в кино, девочка находилась под присмотром. С ней обязательно кто-то находился рядом. Однако актриса все-таки волновалась о том, что внучке не хватает ее внимания.

Вот ее слова об этом:

Я так боюсь, что недодаю ей чего-то. Ну, материально – да. У меня няня есть, которая сидит с Сашенькой, если я на спектакле, еще есть замечательная женщина Тамара Ивановна, которая делает с ней уроки. Саша иногда мне говорит: ”Бабулечка, если тебя больше не будет… нет, чтобы всегда была! Но что я буду делать?”

Позаботилась заранее

В возрасте 79 лет артистка продолжала трудиться, заботясь не только о сегодняшнем дне, но и о будущем Сашеньки. При этом она понимала, что поставить ее на ноги она не успеет. Назарова приняла превентивные меры, отписав внучке свое имущество и назначив ей опекунов на случай своей кончины. Хорошо, что у девочки помимо бабушки есть и другие родственники. При этом артистка всегда приветствовала общение ребенка с ними.

Девочка не осталась в одиночестве

Поскольку отца Саши уже не было в живых, а ее мать лишена родительских прав, опекунами девочки после ухода Александры Назаровой из жизни в 2019 г. стала сестра бывшего супруга актрисы, а также ее племянница Надежда.

Актер Сергей Никоненко попросил Сергея Шойгу, чтобы Александру-младшую определили в училище при Министерстве обороны. Сейчас она находится там на содержании у государства, получая разностороннее образование. На каникулах она отправляется к своим опекунам, проводя время с любящими людьми.

В период карантина, связанного с пандемией коронавируса, девочка проводила лето у Надежды в Калининградской области. По признанию Сашеньки, по бабушке она скучает, но не ощущает, что ее бросили. Энахат Багирова, которая дружила с Александрой Назаровой долгие годы, уверяет:

Сашу не бросили, она не одинока. Вокруг нее люди, которым она нужна и важна.

Сама Энахат постоянно общается с Сашей по телефону, а иногда они встречаются и проводят время вместе. Багирова сообщает, что внучка Назаровой очень бойкая и любознательная, учится она неплохо, но бывает всякое. Она увлекается рисованием и фехтованием. В 2023 г. Саша Михайлова уже станет обладательницей паспорта. А когда ей исполнится 18 лет, официально вступит в наследство. Ее знаменитая бабушка оставила ей автомобиль, две московские квартиры, дачу.