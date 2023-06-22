Возвращаем ногтям здоровье. Как восстановить неровную пластину

Волны на ногтях могут появиться у любого человека, вне зависимости от пола и возраста. Деформация возникает по разным причинам: из-за болезни, нехватки витаминов, травмы, грибковой инфекции, некачественного маникюра. Как вернуть ногтевым пластинам здоровье и ухоженный вид?

Какими бывают неровности на ногтях? Основные причины их появления

Продольные, или вертикальные, волны тянутся от линии кутикулы до края ногтевых пластин. Деформация может возникать в результате следующих причин:

Незначительные механические повреждения во время маникюра. Частый контакт с агрессивными моющими средствами. Стресс. Дефицит витаминов. Недавно перенесенное заболевание.

Горизонтальные волны обычно заметны сильнее, чем вертикальные. Их появление часто связано с грибковой инфекцией. Другие причины – заболевания щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, репродуктивных органов, сосудов и сердца. В любом случае горизонтальные волны на ногтях – следствие патологии.

Другие причины неровностей

Волны на ногтях могут возникать из-за некачественного маникюра.

Многие женщины предпочитают делать его самостоятельно, в домашних условиях. И совершают распространенные ошибки: травмируют ногти острыми ножницами и пилочками, неправильно удаляют кутикулу. Все это вызывает микротравмы, ухудшает внешний вид и здоровье ногтей.

Деформация может быть следствием панариция или травмы, вызванной ударом. В этом случае надо просто подождать, когда отрастет здоровая, ровная ногтевая пластина.

Что делать при появлении деформации

Если есть подозрение, что неровность ногтей связана с болезнью, следует обратиться за медицинской помощью. Адекватное лечение поможет устранить проблему.

При деформации ногтей медики советуют обратить внимание на рацион и включить в него побольше продуктов, богатых витамином А. Они сделают ногти здоровыми и ровными. Витамином А богаты такие продукты:

Морковь. Брокколи. Мясо. Помидоры. Петрушка и другие виды зелени. Рыба. Молочные изделия. Печень. Тыква. Дыня. Перец. Картофель.

Для здоровья ногтей полезны витамины группы В. Ими богаты такие продукты:

Печень. Гречневая крупа. Шпинат. Пророщенные зерна. Рыба, морепродукты. Орехи, особенно грецкие. Цветная капуста. Ржаной хлеб. Бобы. Картофель. Молочные изделия.

Советы по уходу за ногтями

При появлении неровностей не стоит делать маникюр самостоятельно. Лучше обратиться к профессионалам. А тем, кто не хочет отказываться от домашнего маникюра, эксперты советуют соблюдать такие правила:

Дезинфицировать маникюрные принадлежности после каждой процедуры. Использовать инструменты высокого качества. Делать обрезной маникюр специальными ножницами. И удалять заусеницы этим же устройством. Использовать жидкость для лака без ацетона. Обрабатывать ногтевые пластины увлажняющими и питательными средствами, которые содержат витамины. Делать ванночки для ногтей. Для их приготовления используются отвары растений, обладающих обеззараживающим, антимикробным действием (ромашка, календула). Рекомендуются домашние обертывания ногтевых пластин парафином.

При выполнении работы по дому надо надевать резиновые перчатки. Это позволит избежать контакта с агрессивными моющими средствами, повреждающими ногти.

При деформации ногтей рекомендуются лечебные лаки, которые продаются в аптеках. Их можно применять в качестве основы под цветное покрытие.

Следует отказаться от лаков со светоотражающими частицами. Покрытия с перламутром и глиттером повреждают ногти. При деформации лучше использовать глянцевые или матовые лаки с ровной текстурой.

Неровности на ногтях появляются у многих. Но если человек следит за здоровьем и правильно ухаживает за ними, проблема исчезнет.