Казак и мусорщик против губернатора

На выборах главы Приморья избирателям подобрали КПРФ вместо КПРФ и коммунистов вместо коммунистов.



Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Приморье официально объявлена дата выборов: 8, 9 и 10 сентября жители региона (в том числе и участники СВО, для них организуют участки за линией фронта) определятся с губернатором.

В этом году край начинает избирательную кампанию последним из «голосующих» субъектов Дальнего Востока — решение о назначении выборов принимало не Заксобрание, а избирком, времени на выборные процедуры остается не так уж и много.

Сейчас всем кандидатам предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать 75 подписей муниципальных депутатов и глав.

Фактически своими силами подписи для прохождения фильтра может собрать только «Единая Россия». А кандидаты от непарламентских партий и самовыдвиженцы кроме этого должны представить подписи простых жителей Приморья в свою поддержку.📌 Самая большая интрига — будут ли участвовать в выборах «Новые люди».

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