Мнение: Муратов и воздушная тревога в Германии

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выступил на Global Media Forum в Бонне, организованном медиагруппой Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

ТАСС пишет: «В какой-то момент во время речи журналиста «отчетливо раздался сигнал воздушной тревоги, записанный, видимо, на смартфон». «Позднее из публикаций в соцсетях стало ясно, что это была акция участников GMF из Украины», – отметила DW. По ее данным, тем самым они стремились «напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам». В то же время «далеко не все» сидевшие в зале поняли, что произошло».

Вот как сам Муратов прокомментировал акцию украинцев: «Во время моего выступления на медиафоруме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал бы речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук…, и для этого любое место – уместно. К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием» (отсюда).

К слову, DW напомнила, что участие Муратова в форуме вызвало критику украинской стороны в соцсетях еще до открытия конференции. «Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими…», – заявил генеральный директор DW Петер Лимбург.

Выступление Дмитрия Муратова на Global Media Forum:

Выходит, что приехавшие на форум украинцы против того, о чем говорил Муратов? Чем хуже, тем лучше? И зачем они тогда приехали в Бонн?

Фотография отсюда

—