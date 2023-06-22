 

Мнение: Муратов и воздушная тревога в Германии

22.06.2023, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выступил на Global Media Forum в Бонне, организованном медиагруппой Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

ТАСС пишет: «В какой-то момент во время речи журналиста «отчетливо раздался сигнал воздушной тревоги, записанный, видимо, на смартфон». «Позднее из публикаций в соцсетях стало ясно, что это была акция участников GMF из Украины», – отметила DW. По ее данным, тем самым они стремились «напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам». В то же время «далеко не все» сидевшие в зале поняли, что произошло».

Вот как сам Муратов прокомментировал акцию украинцев:  «Во время моего выступления на медиафоруме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал бы речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук…, и для этого любое место – уместно. К устроителям форума претензий не имею, к акции украинских журналистов отношусь с пониманием» (отсюда).

К слову, DW напомнила, что  участие Муратова в форуме вызвало критику украинской стороны в соцсетях еще до открытия конференции. «Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими…», – заявил генеральный директор  DW  Петер Лимбург.

Выступление Дмитрия Муратова на Global Media Forum:

Выходит, что приехавшие на форум украинцы против того, о чем говорил Муратов? Чем хуже, тем лучше? И зачем они тогда приехали в Бонн?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / «Попросил бы усилить звук сирены»

22.06 / Mazda возобновила выпуск машин с роторным мотором после длительного перерыва

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Итальянцы на Ладоге, норвежские эсэсовцы в Северной Карелии

22.06 / Мнение: Сбросит ли Китай американские облигации, Байден о «диктаторе» Си и сборка китайских беспилотников

22.06 / Пригожин считает невозможной внутреннюю мобилизацию россиян, пока им лгут и разворовывают страну

22.06 / Накрасить ногти солнцем: яркие идеи для нового солнечного тренда маникюра

22.06 / “Если человек к чему-то стремится, он, скорее всего, достигнет успеха”: Иван Охлобыстин о семейных ценностях и патриотическом воспитании

22.06 / Россиян предупредили о новой афере, связанной с отпуском

22.06 / Ижевские предприниматели создадут в Тюмени уникальный акваглэмпинг с бассейнами и парилками

22.06 / Рупор кремлевской пропаганды: О любителях подводного экстрима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика