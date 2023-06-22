 

Площадь, на которой убили Юлия Цезаря, стала открыта для туристов

22.06.2023, 18:00, Новости дня
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В Риме открылась для туристов площадь, на которой убили Юлия Цезаря. Как передаёт NTD, раньше её можно было увидеть только через ограждение, однако теперь эта зона стала доступной. Была построена пешеходная дорожка, которая позволяет подойти как можно ближе к четырём сохранившимся и частично реконструированным храмам.

Последние минуты жизни Юлия Цезаря прошли на этой площади в Риме. Раньше её можно было увидеть только через ограждение, а теперь она открылась для туристов.

Раскопки на площади Торре-Арджентина начались в 20-х годах прошлого века. Здесь обнаружили руины четырёх храмов, построенных с IV по II век до нашей эры. Кому они посвящены, пока не выяснили. Храмы находятся ниже нынешнего уровня улицы.

КЛАУДИО ПАРИЗИ ПРЕСИЧЧЕ, сотрудник отдела культуры Рима: Теперь эта зона стала доступной, поскольку построена пешеходная дорожка. Она позволяет подойти как можно ближе к четырём сохранившимся и частично реконструированным храмам.

Раньше здесь также находилась курия Помпея, где в годы Римской республики заседал сенат. Гай Юлий Цезарь победил своих политических врагов в ходе гражданской войны и установил единоличную власть. Сенаторы-заговорщики убили выдающегося полководца. Это произошло в 44-м году до нашей эры.

Работы в археологическом комплексе профинансировал итальянский дом моды Bulgari.

Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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