Скандалы: Летний ливень напомнил жителям Петербурга об обещанной Бегловым модернизации ливневок

Впервые за долгое время на Северную столицу обрушился сильный ливень

В связи с этим во всех районах мегаполиса городской «Водоканал» вывел на дежурство 67 бригад, чтобы при необходимости вовремя среагировать и как можно быстрее устранить вероятные подтопления или перегрузы дождевых колодцев. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». По данным СМИ, в период выпадения осадков на особом контроле ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будут находиться остановки общественного транспорта, социальные объекты, станции городского метрополитена. Кроме того, специалистами предприятия будут контролироваться другие важные или склонные к скоплениям воды участки.

«Вся вода полностью уйдет в систему водоотведения в течение нескольких часов, если осадков выпало больше расчетной мощности коллекторов», — говорится в сообщении петербургского «Водоканала»

При этом жителей Северной столицы и гостей города в случае обнаружения подтоплений призывают сообщать о месте возникновения проблемы по телефонам 004 и 305-09-09. При этом, несмотря на столь оптимистичные заявления представителей петербургского «Водоканала», в городе на Неве по-прежнему не проведена модернизация устаревшей неэффективной системы водоотведения, обещанная губернатором Александром Бегловым еще в 2019 году. В связи с этим даже после небольших осадков в разных административных районах на автомобильных дорогах и тротуарах образуются огромные лужи, доставляющие немало неудобств гражданам.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители «культурной столицы» России уже оставляют жалобы на подтопление улиц после прошедшего ливня и засорение «забытых» Бегловым ливневок.

«Засорился люк. Вода не уходит», — говорится в обращении Александра К., проживающего в муниципальном округе Адмиралтейский округ в составе одноименного района.

На опубликованной петербуржцем фотографии видна большая лужа на проезжей части в непосредственной близости от пешеходной зоны. При движении автомобили могут окатить дождевой водой проходящих мимо горожан, что станет для последних неприятным «сюрпризом».

Об аналогичной проблеме на портале Смольного сообщил петербуржец Игорь Г., проживающий в муниципальном округе Ржевка в Красногвардейском районе.

«Засорена ливневая канализация», — пожаловался житель Северной столицы.

К завтрашнему дню количество подобных обращений увеличится, поскольку дежурящим 67 бригадам «Водоканала» вряд ли удастся оперативно устранить все выявленные горожанами подтопления и засорения. В случае же затяжных ливней эту проблему решить будет и вовсе непросто, поскольку за более чем три года губернаторства Александр Дмитриевич так и не выполнил одно из своих предвыборных обещаний, вследствие чего страдают простые жители Петербурга.

Виктор Милявский