 

Собянин рассказал об уникальных городских проектах в сфере культуры и искусства

22.06.2023, 17:40, Новости дня
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Творческий бизнес является мощным драйвером развития экономики Москвы, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что в креативных индустриях задействовано более миллиона человек.

“За последние два года общий доход в творческих отраслях Москвы увеличился на 20% и составил порядка 4 трлн рублей”, – рассказал мэр.

С 2020 года творческую отрасль поддерживает Агентство креативных индустрий (АКИ). Одним из проектов является “Арт Фабрика”, где дизайнерские и архитектурные бюро могут представить на конкурс оригинальный арт-проект и получить заказы.

Также действует резиденция “Фабрика музыки”. При поддержке города музыканты учатся работать с продюсерами и менеджерами, готовят свои треки, находят клиентов.

В 2022 году АКИ организовало выставочное пространство Created in Moscow на Российской креативной неделе и Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Агентство поддерживает Московскую неделю моды и другие мероприятия в творческой сфере.

Собянин ранее сообщил о переходе в собственность Москвы Центральной киностудии детских и юношеских фильмов
имени М. Горького. Там создано молодежное креативное пространство – Кинокампус Горького, где проходят лекции и мастер-классы для будущих кинематографистов и производителей цифрового контента.


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