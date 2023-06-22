 

Путин: Eсли киевские партнёры не возьмутся за ум, придётся их крепко пропесочить на саммите СНГ

22.06.2023, 17:33, Разное
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После удара по Чонгарскому мосту в Крыму Владимир Путин осудил действия киевских коллег и заявил, что они «не лезут ни в какие рамки».

Война в УкраинеПо его словам, весь мир, помимо отдельных западных государств-отщепенцев, сейчас осуждает действия украинской стороны и призывает её к цивилизованному решению вопросов. Президент заметил, что если теракты и атаки не прекратятся, в Москве могут начать предпринимать меры, поскольку «бесконечно это терпеть нельзя».

– Я хочу сразу сказать, что если наши киевские партнёры не возьмутся за ум, придётся их крепко пропесочить на саммите СНГ. Мы готовы со всей решимостью этот вопрос поднять, – предупредил он. – Ещё вот сейчас размышляем, как именно мы это сделаем, но это зависит в первую очередь от Украины – мы можем строго, но по-семейному эту тему обсудить, поставить им на вид, или можем разгромно поднять вопрос, по-комсомольски. Позор на весь мир тогда будет для них.

Глава государства считает СНГ наилучшим форматом для решения подобных вопросов. Он подчеркнул, что использовал фразу «по-семейному», поскольку после распада СССР именно Содружество независимых государств стало «новой вывеской для нашей старой семьи братских народов». Так было, есть и будет, подчеркнул Путин, и никакие попытки выйти из этой семьи или отречься от неё не будут одобрены народами бывшего Советского Союза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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