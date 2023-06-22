 

Лукашенко предложил ввести налог на все, кроме самых вкусных салатов

22.06.2023, 17:20, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Минск, Белоруссия — В четверг, в своей попытке решить государственный бюджетный кризис, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил довольно необычный метод. Он заявил о необходимости введения налога на все, кроме «самых вкусных салатов».

Президент выразил свою точку зрения во время посещения нового агропромышленного комплекса в Гомеле. В рамках визита, президент пробовал различные виды салатов и, видимо, был впечатлен качеством и вкусом продукции.

«Экономическая ситуация требует от нас новаторских решений. Вот почему я предлагаю ввести налог на все, кроме самых вкусных салатов», — заявил Лукашенко. Он добавил, что под «самыми вкусными салатами» он понимает «те, которые он лично одобряет».

В ходе пресс-конференции, которая последовала после заявления, представители прессы попытались выяснить подробности. Президент Лукашенко уточнил, что планируется ввести налог на все товары и услуги, за исключением тех салатов, которые он считает достаточно вкусными.

Критики уже выразили обеспокоенность таким новшеством, подчеркивая, что такой налог может негативно сказаться на экономике страны. Эксперты считают, что такой подход может усугубить инфляцию и увеличить стоимость жизни для белорусских граждан.

Однако Лукашенко отбросил эти опасения, говоря: «Вместо того чтобы купить ненужные товары, люди будут покупать больше вкусных салатов, что стимулирует отечественное сельское хозяйство».

Согласно заявлению, специальная комиссия будет создана для определения того, какие салаты будут освобождены от налога.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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