Терапевт Гончаров объяснил причины резкого ухудшения самочувствия россиян в жару

Врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что жаркая погода является основным фактором ухудшения здоровья россиян. Они могут плохо себя чувствовать из-за произошедшего геомагнитного колебания.

“Некоторые наши пациенты винят в ухудшении своего здоровья магнитные вспышки и другие природные явления, при такой погоде люди приходят к врачу с гипертоническими кризами, отеками и плохим самочувствием, связанным с сердечно-сосудистыми проблемами.

Терапевт Гончаров считает, что головные боли и дискомфорт летом связаны с уменьшением концентрации кислорода в нагретом воздухе, содержание углекислого газа также увеличивается с наступлением жары. По мнению специалиста, люди должны как можно чаще проветривать свои помещения. Гончаров добавил, что в жаркую погоду также крайне важно потреблять достаточное количество воды. Для лечения отеков можно использовать диуретики, но только по назначению врача.

Гипертонический криз – состояние, вызванное резким и значительным повышением артериального давления – является одной из основных причин, от которых люди страдают в сильную жару. Специалист рекомендовал следить за своим артериальным давлением и держать под рукой лекарства, назначенные врачом.