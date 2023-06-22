 

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку впервые за 27 месяцев

22.06.2023, 17:05, Разное
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В рамках реструктуризации экономики центральный банк Турции повысил ставку до 15% с 8,5%. Последний раз регулятор повышал ее в марте 2021 года.

Комитет по монетарной политике принял решение повысить ставку недельного репо с 8,5% до 15%. Совет Центрального банка принял решение ужесточить денежно-кредитную политику для контроля инфляции, стабилизации ожиданий инфляции и быстрого достижения дефляции.

В мае годовой уровень инфляции в Турции составил 39,6%, годом ранее он равнялся 86%. Центральный банк страны на протяжении долгого времени снижал процентную ставку для борьбы с инфляцией.

Хафизе Эрджан, недавно назначенная новая глава регулятора, первым действием изменила ставку, причем это впервые в истории Турции, когда центральный банк возглавила женщина.


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