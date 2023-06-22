Рупор кремлевской пропаганды: СБ РФ по вопросам СВО. 22.06.2023

Заявление на заседании Совета Безопасности РФ посвященного СВО на Украине.

Путин

1. Знаем, что противнику на Украину собираются поставлять дополнительную зарубежную технику.

2. Технику поставить можно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является

3. Резервы ВСУ еще не исчерпаны.

Патрушев

1. С 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 украинских танков, в т.ч. 13 западных, 595 ББМ, 279 артиллерийских орудий и минометов, 10 истребителей и 264 БПЛА.

2. Российские Вооруженные силы уничтожили более 13 тысяч украинских военных, задействованных в ходе контрнаступления ВСУ.

Шойгу

1. В среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк»

2. В среднем в сутки в России войска получают 112 единиц различной техники.

3. Уничтожено 18 из 109 поставленных на Украину американских БМП "Брэдли"

4. Не видим необходимости в новых добровольцах для СВО.

5. Формирование резервной армии РФ и нового армейского корпуса завершится к июню. На их вооружении будет 3 700 единиц различной техники.

6. Общее число новых контрактников – 114 000 человек.

7. Ведется подготовка к ответу на дальнейшие попытки ВСУ вести наступательные операции.

8. В 2023 году Запад поставит на Украину 250 танков, в том числе 120 "Леопардов" и 31 "Абрамс".

https://t.me/boris_rozhin/89857 – цинк (трансляция боевых действий продолжается в телеге)

—