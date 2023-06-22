Мнение: Знаете ли вы успешных рантье?

Читатель спросил меня, могу ли я привести примеры рано вышедших на пенсию людей. Ну, знаете, по методике Т.П.Р.У.: накопил денег, откладывая ползарплаты каждый месяц, потом вложился во что-нибудь надёжное, и вот тебе лет 40-45, а ты уже полностью финансово независим, живёшь на проценты с капитала. Публикую письмо:

Скажи, Олег, а есть ли у тебя в окружении — успешный опыт Т.П.Р.У.?

Я видел несколько людей, которые заработали в бизнесе относительно много (несколько миллионов долларов).

Но не видел ни одного, кто бы удачно вложил. Мне кажется, эта задача — не менее сложная, чем заработать. А может, и сложнее. На практике видел три сценария:

1) Человек вложил в очень перспективные ценные бумаги. Они даже давали отличную доходность поначалу. А потом что-то пошло не так, кризис, форсмажор, и капитал был потерян на 90%.

2) Человек оставил свой бизнес на наёмного управляющего, реально полностью вышел из управления. Один улетел в Индонезию, другой куда-то в Перу, что ли. У обоих через год бизнеса не стало. В одном случае директор всё разворовал, в другом просто не потянул.

3) Деньги просто лежат в ячейке в банке в наличных долларах. Человек потихоньку их тратит — капитал тает, и психологически это дискомфортно.

И то сказать — за желающими вложить миллион долларов охотятся жулики высокого уровня, с офисами в Москва-Сити и золотыми ручками в дверях. Один из сценариев работы — предлагают купить ГАБ, готовый арендный бизнес. Допустим, офисный центр в каком-то городе Подмосковья — с уже готовыми арендаторами. На вид всё неплохо — стоит здание, ремонт, долгие договора аренды со штрафами за досрочное расторжение, арендаторы из разных сфер бизнеса, окупаемость 7 лет. А на деле — после покупки арендаторы разбегаются. Это способ втюхать ненужное здание задорого.

Не хочешь ли спросить у читателей — если у кого-то из них есть рядом в окружении успешный опыт, кто-то смог так инвестировать, что живёт на доход с капитала, а не проедает заначку — возможно, люди поделятся опытом, какая сумма и как инвестирована? Интересно было бы узнать реальные истории.

Что же — переадресую вопрос читателям: возможно, кто-нибудь захочет рассказать про успешный опыт рантье. Полагаю, так будет убедительнее, чем если я опубликую историю незнакомого уважаемой публике господина Копилкина — тем более что господа Копилкины «из моего окружения» тоже читают мой блог и, если захотят, сами расскажут в комментариях о себе.

Также кратко прокомментирую пункты из письма.

1. Вкладывать деньги нужно с умом. Ну, серьёзно, я же не зря веду Школу Капитализма, где рассказываю об интересных возможностях и об опасных ловушках. Нельзя засунуть наугад свои деньги в первое попавшееся дупло дуба, а потом ждать хороших результатов.

2. «Очень перспективные ценные бумаги с отличной доходностью» — один из стандартных способов всё потерять. Почему крупные фонды радуются доходности в 6%, а новички полагают, будто их портфели должны давать на модных бумагах не меньше 30% в год? Неужели биржевые акулы слишком тупы, чтобы набить портфели Теслой и Теранос?

3. Наёмные управляющие — отдельная история. Полностью выйти из игры, оставив бизнес на наёмного управляющего — это как сесть на одноколёсный велосипед. Да, такое вполне возможно, куча людей может сесть на уницикл и доехать на нём до парка. Но это не настолько просто, как выглядит со стороны. Не надейтесь, что у вас всё получится с первого раза.

4. Тратить наличные доллары, наверное, очень грустно: особенно сейчас, когда реальная инфляция по доллару стала двузначной. Один из самых плохих сценариев, какие только можно придумать, особенно с психологической точки зрения. Предположу, что герой этой истории сомневается в будущем России и потому «сидит на чемоданах», ожидая катастрофы в любой момент.

5. Жулики действительно охотятся за теми, кто хочет вложить деньги, это правда. И это действительно проблема. Более того, если обыватель заглянет в банк, в брокерскую контору или тому подобное место, ему с наверняка предложат мусор — «инвестиции», на которых он только потеряет деньги. Интернет тоже не является панацеей: качество советов, которые выдают блогеры обывателям, в среднем невысоко — даже если речь идёт о блогерах, чья профессия связана с финансами, и кто искренне пытается помочь.

Допустим, если вы читаете меня давно, то вы знаете, где искать: есть моя Школа Капитализма, есть CrimsonAnalytics от Кримсональтера. Но как условный обыватель догадается, что советы неких господ, фамилии которых ему ни о чём не говорят, качественно лучше, чем советы благообразных проныр из офиса в Москва-Сити, которые и на ПМЭФ сэлфятся, и «деловым» СМИ экспертные комментарии дают? У меня нет приятного для обывателя ответа на этот вопрос.

6. Рынок недвижимости развит в России плохо, ибо 30 лет капитализма — категорически недостаточный срок для формирования удовлетворительной деловой культуры. Плохо буквально всё, от риэлторов со строителями и заканчивая покупателями квадратных метров. Под «плохо с покупателями» я имею в виду вот что: если вы сделаете качественный, хорошо оформленный продукт в виде объекта недвижимости, то отечественные покупатели будут воротить от него нос — они предпочтут купить какую-нибудь дрянь, которая лучше вписывается в их наивные ожидания.

Но всё же элементарный здравый смысл никто не отменял. Сколько стоит работа двух незнакомых друг с другом частных детективов, которые физически прокатятся до объекта и за пару недель соберут подробную информацию о том, что там происходит? Уверяю вас, по сравнению с ценой офисного центра в Подмосковье — просто копейки…

Итак, коллеги, случалось ли вам накопить крупную сумму денег, а потом вложить её достаточно удачно, чтобы получать сейчас хорошую «прибавку к пенсии»? Если да, и если вы готовы об этом рассказать, пожалуйста, похвастайтесь в комментариях. Уверен, всем будет очень интересно.