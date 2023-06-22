 

Мнение: Когда распадется ЕС

22.06.2023, 16:50, Разное
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В связи с провалами референдумов по Евроконституции я тут давеча задумался: а хочу ли я, чтобы Европа была единой и возникло новое супергосударство – Европейское Сообщество?
Подумал и решил – не хочу! Причем вовсе не из каких-то геополитических соображений, а просто – ну его! Дичь какая-то. Хочу, чтоб все были по отдельности – Франция, Италия там, Германия… Так уж оно исторически повелось – пусть так и остается.
И евро мне не нравится. Опять же – никаких меркантильных или финансовых соображений. У меня и евро-то нет – одни доллары. Просто мне франк жалко. Марку. Лиры итальянские – и тех жалко!
Так что – пусть разваливается. Это хорошо.
И вообще – не люблю я монстров! (2005)

Написал ровно 18 лет назад, 22 июня 2005 аж года. В период, когда ЖЖ был вообще единственной соцсетью, еще не было ни Фейсбука, ни Телеграма, ни Инстаграма, ни уж тем паче ВКонтакте… Ну и как, спросите – желаю ли я того же и сейчас? Ответ – конечно, да. Я редко меняю пристрастия.

Кстати, сейчас ведь уже никто и не помнит, что 18 лет назад евробюрократы и стоящие за ними силы Повесточки хотели ведь решить проблему кавалерийским наскоком, превратить Европу в единое сверхгосударство сразу – попросту приняв для нее “Евроконституцию”, т.е. общий Основной Закон! Но – не зашло; смутно припоминаю, что вроде как Франция уперлась. Причем не начальство (оно-то было “за”), а население.

И с тех пор, вот уж почти 20 лет, “интеграторы” притихли – идею Евроконституции больше не поднимают. Все еще надеюсь дожить и до распада этого монстра.

Источник: Размышления вольного социолога


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