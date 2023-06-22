Скотт Риттер – пока Запад паникует, Путин демонстрирует полный контроль над ситуацией

Российский президент производит впечатление человека, которого ничто не способно смутить. Он полностью уверен в мощи своей страны и её успехе в украинском конфликте, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. При этом, по его словам, американские власти ведут себя неадекватно и пугают обывателей ядерной угрозой со стороны Москвы.

Вот зачитываемый женщиной перевод отрывка интервью президента Путина, которое он дал в конце прошлой недели. Он очень спокойно рассказывает о том, что США не хотят с ним разговаривать и что он был бы рад диалогу с США, если они будут слушать.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: А что касается контактов, то у нас практически никаких контактов нет. Но мы от них не отказывались. Если есть желание с нами вести какой-то диалог — пожалуйста, не мы же с ними не ведём диалог, они просто перевели этот диалог в сферу поставок вооружения. Сейчас сожжём всё, что они поставили, посмотрим, что будут делать дальше.

Он попал в самую точку, не так ли?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Самое интересное в том, что его слова полностью соответствую действительности. Я имею в виду, в отличие от (бывшего главы Центральным командованием США Дэвида. — ИноТВ) Петреуса, (бывшего командующего армией США в Европе Бена. — ИноТВ) Ходжеса, (руководителя офиса украинского президента Андрея. — ИноТВ) Ермака, Блинкена, Салливана, Байдена, всё, что говорит Владимир Путин, является совершенно точным. Вам может не нравиться этот парень и то, что он говорит. Но не рассказывайте мне, что он лжёт.

Они (российская сторона. — ИноТВ) уничтожают всё, что НАТО поставляет Украине. Они всегда были готовы вступить в переговоры. Они продемонстрировали это с самого начала. И факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — РФ будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате. Я имею в виду, что…

Я не могу удержаться, чтобы не поставить ещё один отрывок всё того же интервью. В нём президент Путин заявил, что США «пытаются нас спровоцировать».

ДМИТРИЙ САЙМС, политолог и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума: По России наносится <…> всё больше и больше ударов, включая по Кремлю, включая террористические акты, организованные Киевом. <…> C одной стороны, администрация Байдена категорически заявляет, что она такие действия не одобряет, что она таким действиям не способствует, что она никак не поощряла разрушение «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». <…> Как вы рассматриваете такую позицию Соединённых Штатов и как вы собираетесь иметь с ней дело?

ВЛАДИМИР ПУТИН: Смотрите, всё, о чём вы сказали, это попытка спровоцировать нас на ответные, такие уже серьёзные, мощные действия. Но вот эта попытка нанести ущерб Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это всё попытки спровоцировать нас на ответные действия. Но послушайте, если мы под Киевом уничтожили пять комплексов «Пэтриот», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений.

Что вы думаете? Он самый спокойный парень в комнате.

СКОТТ РИТТЕР: И у него есть все основания быть спокойным, потому что он всё контролирует. Я имею в виду, что спокойствие президента было бы более впечатляющим, если бы мы увидели его — а мы его действительно видели — год назад. Потому что год назад было много факторов, которые оставались неизвестными. Например, насколько сильной, насколько устойчивой окажется российская экономика, каковы будут политические последствия мобилизации. Они ещё не знали, какими будут результаты помощи НАТО Украине на десятки миллиардов долларов.

Так что сейчас Путин находился в другом положении. Он не торопился идти вперёд и выступать в подобом ключе. Сегодня, год спустя, вы видите самого расслабленного человека в мире. Это человек, которому комфортно во всех аспектах его существования. У него есть чувство юмора. Он излагает факты, потому что знает, каким будет исход.

Он главный. Он играет ведущую роль. Запад ничего не может сделать, за исключением ядерной войны, которая станет концом для всех. Путин уже дал понять, что если они хотят идти по этому пути, то пусть идут. Все умрут, а русские попадут в рай, как мученики. Что можно противопоставить такому настрою?

Но его устраивает сила России, позиция, которую она занимает. Ничто не сможет смутить этого парня. Сравните и сопоставьте это со всеми остальными на западной стороне. Посмотрите на разочарование Ходжеса. На тот, как он ёрзает на стуле (во время интервью. — ИноТВ). Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжёт. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют.

Байден не может выступить перед спонсорами, не впадая в панику. «Угроза российской ядерной атаки реальна», — заявил он. Что ж, взгляните на Путина. Разве он похож на безумца, готовящегося к нападению?

Он заявил: «Мы здесь. Мы готовы к переговорам после того, как всё (поставляемое ВСУ западное оружие. — ИноТВ) уничтожим». «Мы уничтожили пять систем «Пэтриот» в Киеве», — заявил он, и действительно уничтожил. «И, — добавил он, — мы могли бы ликвидировать всё, что захотим, но решили не делать этого». Это человек, полностью контролирующий ситуацию.

Дата публикации 22 июня 2023 года.

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