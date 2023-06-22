 

Скандалы: Министр транспорта Савельев перепутал КАМАЗ и Porsche Cayenne

22.06.2023, 16:38, Разное
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Во время совещания с президентом министр транспорта допустил оговорку, которая может стать анекдотом года и показывает, насколько власть далека от народа

На трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом на прошлой неделе начали курсировать беспилотные КАМАЗы: на них отрабатывают новые технологии автоматического управления транспортом, которые в теории могут снизить себестоимость доставки груза на 12%. И сегодня Владимир Путин поинтересовался, как успехи, доехали ли КАМАЗы до пункта назначения. Но министр транспорта Виталий Савельев начал рассказывать о том, что доехали «два Кайенна». Правда, потом исправился на «три КАМАЗа».

КАМАЗ с автопилотом на испытаниях

Что общего у Porsche Cayenne и КАМАЗа

Оговорочка, как говорится, «по Фрейду».

У КАМАЗа и «Порше Кайенна» действительного много общего. У КАМАЗа-54901 мощность двигателя 450 л. с., у «Порше» есть версия на 460 л. с., «Кайенн» тоже, кстати, может ехать по трассе М-11 практически самостоятельно: адаптивный круиз-контроль и функция удержания в полосе позволяют водителю не утруждать себя управлением автомобиля. Цена, кстати, тоже сравнимая: новый «Порше», пригнанный в рамках параллельного импорта, сейчас стоит 18-20 млн рублей, а тягач КАМАЗ-54901 — 10,7 млн рублей. Но к нему ещё нужен полуприцеп примерно за 6 млн рублей, плюс экспериментальный автопилот тоже не бесплатный. И в конце концов, названия обеих машин начинаются на «к».

Ну как тут не перепутать? Разница только в том, что КАМАЗ может тащить за собой полуприцеп полной массой почти 35 тонн, а в «Кайенн» помещается 5 нежных тел и пара чемоданов. К тому же обычный госслужащий Виталий Савельев легко может позволить себе и КАМАЗ, и «Порше».

До назначения на пост министра транспорта в 2020 году Савельев возглавлял «Аэрофлот», который тоже принадлежит государству. Пост главы крупнейшего авиаперевозчика принёс в 2020 году Савельеву доход в 359 млн рублей. Так, перейдя в правительство, он стал вторым министром по уровню личного богатства. Впереди был только глава Минпромторга Денис Мантуров, официально заработавший тогда 705 млн рублей. В министерстве транспорта доходы Савельева просели: за 2021 года он получил только 131 млн рублей. Это почти 11 млн рублей в месяц или по 359 тыс. рублей в день, включая выходные.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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