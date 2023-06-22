 

Маломобильным москвичам передали 40 квартир по программе реновации

22.06.2023, 16:20, Новости дня
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С начала года маломобильные участники программы реновации получили 40 квартир. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Входы в новостройки расположены на уровне тротуаров. Маломобильным выделяют специально оборудованные квартиры 21 новостройке в 10 округах. В таком жилье большие холлы и расширенные дверные проемы.

“Особенности планировки нового жилья позволяют свободно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, самостоятельно ухаживать за собой”, – отметил Гаман.

В рамках реновации планируется переселить более четырех тысяч маломобильных граждан. Из 232 новостроек квартиры для жильцов с инвалидностью есть в 124 домах.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее входит 5175 домов.

Реновация пройдет в несколько этапов и завершится в 2032 году. Жилищные условия улучшат около миллиона человек.

Москвичи получают жилье в пределах своего района. Они сохраняют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же социальными объектами, местами отдыха, станциями метро и остановками наземного транспорта.


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