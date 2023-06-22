Выбираем юбку-клеш и делаем ставку на черное: 30 лет – время менять стиль, не отказываясь от удобства

Уже не так молоды, чтобы носить мини-юбки, но и не стары. 30 лет — это возраст перемен, зрелости и опыта. Вы независимы и видите мир совсем по-другому. Меняются взгляды на жизнь, пришло время менять стиль. Удобство должно быть во главе списка критериев по выбору предметов и комплектов одежды, после следует элегантность, стильность, эффектность и привлекательность.

Особенности выбора стиля

В этом прекрасном возрасте пора выбирать наряды, которые можно считать «более серьезными» и «подходящими» для работы или социальной деятельности. Но это не значит, что наряды должны быть без стиля, они также могут быть яркими, удобными и веселыми. Секрет в том, чтобы чувствовать себя уверенно в любой одежде. Воспользуйтесь нижеприведенными советами, чтобы ваши наряды выглядели шикарно, современно и элегантно.

Джинсы

Это базовая одежда, которую можно использовать для любого случая. Удобные и универсальные, поэтому не имеет значения, используете ли вы их в офисе или в повседневной жизни. Секрет в том, чтобы сочетать их с правильной обувью, аксессуарами и блузами.

Теннисные туфли

Женщины очень часто носят каблуки только после 30 лет. Но есть альтернативные варианты, например, теннисные туфли, которые выглядят очень привлекательно, и в них вам будет максимально комфортно. Их можно сочетать с простым нарядом. Они практичны и дадут вам возможность без проблем бегать с одной встречи на другую.

Также можно использовать любую другую обувь без каблуков, которая вам нравится. Главное заключается в том, чтобы гармонично подбирать ее под одежду, украшения или аксессуары для создания целостного лука.

Комбинезоны

Помимо того, что они являются сезонной одеждой, они удобны и красивы. Сначала старайтесь выбирать одежду одного цвета и всегда делайте ставку на такие материалы, как шелк и хлопок, чтобы вы чувствовали себя комфортно в течение дня.

Юбки

Расклешенные юбки с завышенной талией или юбки-карандаш идеально подходят для повседневной носки. Кроме того, сегодня такой фасон в тренде и используется гораздо чаще, чем когда бы это ни было (раньше юбка-карандаш относилась к разряду деловой одежды, сегодня это не только повседневная в городском стиле, но и нарядная).

Ставка на черное

Черный всегда будет лучшим выбором. Его можно носить в качестве монохромного и подчеркивать каким-либо цветным аксессуаром, чтобы выглядеть элегантно. Это один из самых чувственных цветов, это классика, стиль и красота, поэтому его ношение гарантированно привлечет всеобщее внимание.

Топы, блузки и рубашки

Важно подобрать образы, в которых они будут выглядеть утонченно, но в то же время молодо и стильно. Рубашки должны быть простыми и с V-образным вырезом, чтобы стилизовать фигуру. Отличным выбором станут блузки с принтами или кружевом, чтобы выглядеть привлекательнее. При выборе верха делайте ставку на те, которые выгодно подчеркивают тон кожи.

Блейзеры

Блейзеры — идеальная вещь, чтобы выделиться: плечевые швы должны быть именно там, где начинаются руки, а рукава заканчиваются на запястьях. То есть, идеальным станет ваш размер, а не оверсайз, который не в силах подчеркнуть красоту и стройность вашей фигуры.