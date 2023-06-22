Ле-Бурже. Выставка РФ за дверь

Темы главного мирового авиакосмического салона: ожидание невиданного роста пассажирских перевозок и усиление средств ПВО в Европе. России тут нет — впервые за десятилетия.



Гендиректор Airbus Гийом Фори (справа) беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: LUDOVIC MARIN / AFP / East News

В парижском пригороде Ле-Бурже открылся международный авиакосмический салон. Впервые за семьдесят с лишним лет он проходит без российских участников (СССР и РФ неизменно присутствовали здесь с 1957-го). Как сказал перед открытием в интервью Figaro директор Парижского салона Патрик Даэр, «мы получили несколько «робких» запросов от российских компаний, но мы закрыли дверь… РФ — персона нон грата». «Однако на выставке есть украинское представительство», — добавил директор.

Время собирать самолеты

Главная гражданская тема салона, помимо поиска решений по созданию «экологически чистых» самолетов, — как справиться с растущим спросом на авиаперевозки: мир летает все больше, лидеры — Airbus и Boeing — обеспечены заказами почти на десятилетие вперед.

Как сказал Даррен Халст (глава отдела коммерческого маркетинга, вице-президент Boeing), после исторического спада, вызванного Covid-19, «мы переходим от периода восстановления к возвращению к принципам, лежавшим в основе авиаперевозок» в течение 60 лет — то есть к постоянному росту. Халст особо отметил связь между ростом числа путешествий и уровнем мирового ВВП, который на этом фоне вырос на 70% «за два последних десятилетия».

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA),

пассажиропоток в мире, который во время пандемии сократился втрое, в апреле 2023-го уже почти достиг показателей рекордного 2019 года, а в 2024-м рекорд должен быть побит.

Понятно, что не все безоблачно: на фоне пандемии компании накопили долги, выросли инфляция, стоимость энергии, возникли проблемы с определенным сырьем (сталь, титан, алюминий…); поставщикам стало труднее выполнять заказы из-за параллельно возрастающих заказов в военном секторе; кроме того, для удовлетворения растущего спроса необходимо много новых квалифицированных кадров — от кризиса спроса отрасль перешла к кризису предложения…

Но «долгосрочная тенденция позитивна», — заверил директор салона.

«Спрос возродился. Мы можем с уверенностью смотреть в будущее», — сказал Figaro Гийом Фори, глава совета директоров Airbus. По данным европейского гиганта, в период до 2042 года рынку потребуется более 40 тысяч новых самолетов, чтобы обеспечить рост перевозок и обновление парка воздушных судов.

«Портфели заказов Airbus и Boeing солидны», «на рынок вернулись гигантские заказы на сотни самолетов, вызванные стремлением авиакомпаний обновить свой парк и агрессивными стратегиями роста», — подчеркнул в интервью AFP Паскаль Фабр, авиаэксперт консалтинговой компании AlixPartners.

Резко сократив работу во время Covid, авиастроители сейчас заняты «самым быстрым и жестким наращиванием производства, которое когда-либо видела отрасль», отметила компания. Например,

Airbus, который в прошлом году выпускал в среднем 43 самолета A320 в месяц, планирует производить 65 в месяц к концу следующего года и 75 — к 2026-му.

«Сейчас интересные времена. Я никогда бы не подумал, что отрасль сможет восстановиться так быстро, как это произошло», — сказал Дэйв Калхун, гендиректор Boeing.

Тем не менее первым о заключении «мегаконтракта» на нынешнем салоне протрубил не американский концерн, а его извечные конкуренты из Европы.

В день открытия, в понедельник, 19 июня, компания Airbus объявила о крупнейшем в истории заказе в области гражданской авиации: индийский перевозчик IndiGo решил купить сразу пятьсот* пассажирских самолетов A320 neo и A321 neo, чтобы довести свой парк этих машин почти до тысячи.

Заказ на 55 млрд долларов, многие из которых пойдут в бюджет Франции, страны, где аэрокосмическая отрасль — первая по вкладу в торговый баланс.

Макрон на небе, на земле и в космосе

На салон, как и положено, в первые часы его открытия, около десяти утра, приехал президент. Точнее, Макрон прилетел на борту H160, новейшего вертолета Airbus Helicopters, который сейчас проходит «обкатку» во французской жандармерии. Затем в сопровождении министров и военного руководства посмотрел на демонстрационные полеты еще и других французских машин — созданного новым стартапом гибридного электросамолета Cassio, боевых самолетов Rafale, дальнемагистральных пассажирских Airbus A321 XLR…

Прошелся по стендам французских компаний, которых на салоне почти половина — более 1100 из примерно 2500 (вторые — американцы, привезшие рекордное для себя количество участников, более 400).

Макрон начал с Airbus, где ему рассказали о разных гранях работы гиганта — производство спутников Pléiades Neo, IRIS 2, Syracuse 5, показали «экологичный» дальнемагистральный пассажирский A321 LR Jet Blue. Ознакомили с военными разработками: вертолет H145M, транспортный самолет A330 MRTT, беспилотник Eurodrone (развитие беспилотников — еще одно важнейшее направление, чье значение французские военные вынуждены были оценить после 23.02.2022).

Потом Макрон побывал в гостях у французского космического агентства (CNES), где ему представили европейские ракеты-носители, в том числе новую — Ariane 6, рассказали о зонде Juice (для изучения спутников Юпитера) и марсоходе MMX (в рамках участия в миссии, проводимой Японией); показали спутники MicroCarb (для картирования в планетарном масштабе источников и поглотителей углекислого газа) и CO2M (из миссии Copernicus, первой миссии по измерению количества углекислого газа, присутствие которого в атмосфере обусловлено деятельностью человека).

Президенту Франции также дали пообщаться с единственным французским космонавтом Тома Песке и его коллегами — Самантой Кристофоретти (Италия) и Маттиасом Маурером (Германия).

«Наша мечта — полететь на Луну», — сказал немец. «Наша — тоже!» — в один голос, смеясь, ответили Макрон и Песке.

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Тут мне вспомнилось, что десять лет назад, тоже в Париже, глава «Роскосмоса» Владимир Поповкин и глава Европейского космического агентства (EKA) Жан-Жак Дорден подписали соглашение о совместной программе по исследованию красной планеты — EхоMars.

В марте 2022-го было открыто очередное «окно» (благоприятное время) для запуска марсохода (после неудачи в 2016-м), но воспользоваться им на фоне происходящего было невозможно: 28 февраля ЕКА приостановило сотрудничество с «Роскосмосом», а в июле сделало решение окончательным. Вызвав «гнев» тогдашнего главы «Роскосмоса» г-на Рогозина.

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Что касается Макрона — который вечером, на закрытии «европейской конференции по противовоздушной обороне» (о ней — ниже), объявил, что «франко-итальянский (ЗРК) Mamba теперь развернут и введен в строй в Украине», — то он «из космоса» спустился на уровень малой авиации.

Сначала ему устроили презентацию на стенде компании из Тулузы AURA AERO. Созданная всего пять лет назад тремя инженерами из Airbus для «декарбонизации легкой и региональной авиации» компания уже насчитывает более 200 сотрудников. И представила, в том числе, полностью электрический учебный самолет Integral E с возможностью быстрой зарядки. Совсем недавно, 12 апреля 2022-го, при испытании прототипа другой, «топливной» модели, Integral R, погибли два пилота. Компания заявила, что до аварии на этом самолете было совершено 146 полетов.

Год спустя госкомиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало сочетание технических проблем самолета и «человеческого фактора». И разрешила возобновить испытания, дав рекомендации по усовершенствованию самолета. Сегодня Integral R тоже стоит на стенде в Ле Бурже.

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Макрон высказался на салоне за «трезвый подход» государственных органов к контролированию авиации. Правда, говорил о борьбе с выбросами в атмосферу. Нельзя доходить до крайностей, сказал он: нельзя до предела ужесточать экологические нормы — потому что это, в том числе, лишает компании «средств, необходимых для инноваций (в деле) снижения уровня углекислого газа, так что это непоследовательно». К тому же страна должна жить: «Мы, народ с дефицитом, и как вы хотите, чтобы мы финансировали нашу социальную модель? (…) Как вы хотите, чтобы мы финансировали бесплатную школу, бесплатное здравоохранение, уход за нашими детьми и пожилыми людьми, если мы не создаем богатства?»

«В какой-то момент нельзя просить людей выбирать между требовательной социальной моделью и климатом. Нужно делать и то и другое одновременно», — резюмировал президент, чьи заявления на этот счет уже не раз критиковали «зеленые».

К слову, вертолет, на котором Макрона доставили в Ле-Бурже, был «на 30 процентов заправлен биотопливом» (SAF), подчеркнула пресс-служба Елисейского дворца.

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Президент отбыл с салона примерно через пять часов, зайдя на стенды французских гигантов — Thales (где ему показали тренажер системы позволяющей оценивать потребление CO2 на каждом рейсе), Safran… На стенде производителя авиадвигателей Safran представлена программа RISE («Революционные инновации для экологичных двигателей»). За несколько дней до салона Макрон был на заводе SAFRAN в парижском пригороде, где представил план стоимостью почти 2,2 миллиарда евро по стимулированию разработки во Франции самолетов с «нулевым уровнем выбросов».

Эти государственные инвестиции являются частью «глобальной дорожной карты» финансирования в размере 15 млрд евро, объединяющей государственные и частные инвестиции и предназначенной для разработки первого самолета со сверхнизким энергопотреблением, который в ближайшие годы станет преемником A320. Но главная цель: добиться к 2050 г. нулевых выбросов для авиации, как это было обещано главными игроками отрасли на Ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в конце 2022 г. Такую же задачу сформулировала Еврокомиссия. Макрон заявляет, что Франция должна быть в этом деле лидером.

Он еще объявил о выделении 50 млн евро стартапам, работающим над проектами небольших гибридных, электрических или водородных пассажирских самолетов.

Кроме того,

правительство инвестирует 200 млн евро в развитие авиационного биотоплива во Франции — первый завод по производству «зеленого» топлива будет создан в 2028 году в Лаке, на юго-западе страны, на базе структуры бывшего газового месторождения.

Завод будет производить биокеросин из биомассы, состоящей в основном из отходов местного лесного хозяйства. Экологически чистые виды топлива (SAF), изготовленные из отработанных масел, древесных отходов или водорослей, уже сегодня могут использоваться в дополнение к керосину. Но существующие во Франции предприятия пока используют для производства биотоплива только отработанные растительные масла и животные жиры. И объемы производства и использования «зеленого» топлива пока ничтожно малы.

France-Presse отметило, что в 2022 году объем производства SAF во всем мире составил 250 000 тонн, или менее 0,1% от общего количества топлива, используемого авиацией. Европейский Союз планирует увеличить эту долю до 6% в 2030 году и до 75% в 2050-м.

В Ле-Бурже в этом году работает специальная лаборатория — Paris Air Lab, где, как сказал директор салона, «все ключевые игроки в области декарбонизации представят результаты своих последних исследований».

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…Выйдя из лаборатории, Макрон принял участие «в конфиденциальной демонстрации на тренажере, посвященной решениям Dassault Aviation для ведения совместного воздушного боя».

Dassault Aviation — среди прочего — производитель знаменитых многоцелевых истребителей Rafale и истребителей-бомбардировщиков Mirage.

Еще в конце января Макрон заявил, что не исключает передачи французских самолетов Украине (по информации BFMTV, Киев и Париж тогда вели переговоры о поставке истребителей Mirage 2000).

16 мая,

наряду с премьерами Великобритании и Нидерландов, президент Франции первым объявил о поддержке создания международной авиакоалиции для Украины и в тот же день сообщил, что французские инструкторы «уже готовы» приступить к обучению украинских пилотов.

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После Dassault президент Макрон побывал на стенде франко-итальянского зенитно-ракетного комплекса Mamba, который французы хотят включить в европейский проект «небесного щита». Французов совсем не устраивает то, что их производители остались «за скобками» предложения, которое в октябре выдвинул канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц выступил с инициативой создать в рамках НАТО проект «небесного щита» для Европы — Euro Sky Shield Initiative (ESSI). Идея — в достижении эффекта масштаба за счет совместной закупки систем ПВО, чтобы быстро создать полный «пузырь защиты» неба. «Ради ускорения» дела Берлин предложил приобрести немецкий Iris-T для ближнего радиуса действия, американский Patriot для среднего и американо-израильский комплекс Arrow-3 для дальнего радиуса действия.

Пока за проект высказались 17 стран, включая Великобританию, страны Балтии и большинство государств Центральной Европы (за исключением Польши).

Чтобы вмешаться в этот проект и внести в него правки, президент Макрон специально созвал в день открытия «Ле-Бурже» «конференцию по европейской противовоздушной обороне». И пригласил в Париж с визитом премьера Италии Джорджу Мелони. На конференцию, проводившуюся под председательством министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, прибыли около двадцати его европейских коллег. И главное — приехал глава минобороны ФРГ Борис Писториус, который изначально планировал прислать своего зама. Эксперты оценили прибытие как знак свыше: две главные страны Европы уж как-нибудь договорятся о защите общего неба.

Создание мощной европейской системы ПВО, по всем прогнозам, «будет трудным, долгим и дорогостоящим», пишет France-Presse, ссылаясь на экспертов. Потому что вопреки тому, что рассказывает Путин и его пропаганда, Запад после распада СССР совсем не готовился к войне.

Например, Франция, первая военная держава Европы, распустила восемь из девяти своих зенитно-артиллерийских полков, сообщили депутаты французского Нацсобрания в своем недавнем отчете.

Сегодня приходится наверстывать упущенное, и первый активист в этом деле — Эмманюэль Макрон, который еще в начале февраля 2022 года призывал к построению общей с Россией «архитектуры европейской безопасности».

Дети — будущее авиации

В конце своего визита президент Франции поболтал с 26-ю учениками старших классов специализированных школ, где идет подготовка будущих сотрудников авиационной отрасли. Пошутил, что теперь, после этой встречи, у них уже точно есть работа в Airbus.

«Набор персонала является еще одной ключевой темой выставки, с интерактивными кампаниями «Avion des métiers» и « L'Aéro recrute», с командами кадровиков. Цель отрасли — набрать в этом году 25 000 человек», — сказал директор салона Патрик Даэр.

Их нужно набрать в гражданскую авиацию, а не в какой-нибудь «чэвэкавагнера», добавлю от себя.

Ну, каждая страна выбирает свои приоритеты.

А Макрон до конца своего второго (и последнего) срока, то есть до 2027 года, пообещал «представить» первый французский пассажирский самолет с «ультранизким потреблением».

Юрий Сафронов,

обозреватель «Новой»,

Париж

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