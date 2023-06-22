Банк Англии повысил ключевую ставку до 5%

Комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал за повышение ключевой ставки на 0,5 п.п. до 5%. В последний раз она находилась на этом уровне в сентябре 2008 года – на пике мирового экономического кризиса.

На решение комитета повысить основную банковскую ставку 13 раз подряд повлияло несколько факторов. Банк Англии был удивлен тем, что уровень ИПЦ в мае остался выше, чем ожидалось. Он остался на уровне апреля (8,7%), тогда как аналитики и члены комитета центрального банка ожидали снижения инфляции до 8,4%. Целевой показатель инфляции центрального банка установлен на уровне 2%.

Комитет по монетарной политике продолжает внимательно следить за признаками сохраняющегося давления на инфляцию в экономике. Это включает в себя ужесточение рынков труда и динамику инфляции зарплат и услуг. Если появятся признаки стойкого инфляционного давления, Центральному банку необходимо будет ужесточить денежно-кредитную политику.