Мнение: Ежедневник русского купца, как строить планы на 10 лет и субсидирование аренды для молодёжи

1. Глеб Архангельский рассказывает про попавший к нему коллекцию ежедневник русского предпринимателя 1898 года. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):



Сбылась моя давняя мечта — в коллекции появился подробно заполненный ежедневник предпринимателя, русского купца. Именно заполненные записями дореволюционные ежедневники попадаются редко — думаю после революции такое просто боялись хранить. У меня есть подробно заполненные ежедневники помещика, врача, студента, школьника, юриста, чиновника <…>. И вот наконец — предприниматель средней руки, в точности герой книг Шмелева и Мельникова-Печерского.

Записи в основном коммерческие – купил, договорился, внес задаток и т.п, размах операций средний, в единицы тысяч рублей. Тщательно ведет учет личных расходов, интересная деталь эпохи — револьвер 6 рублей, 50 пуль — рубль 50 копеек. Для сравнения, рядом градусник за рубль и записная книжка (такой же календарь, в котором делаются записи) за 40 копеек.

Интереснейший эпизод — опрос бизнеса для раскладочного присутствия. Это были такие комиссии из чиновников и выборных предпринимателей, оценивавшие размер бизнеса и определявшие налогооблагаемую базу для государственного промыслового налога. Кстати, интересный механизм, не слыхал, чтобы в наше время региональные ФНС приглашали бы представителей Деловой России или Опоры на свои комиссии и переговоры с крупными налогоплательщиками.

2. В Школе Капитализма я рассказываю, как строить планы на 10 лет. Цитирую из середины поста (ссылка):

…ситуация не специфична именно для алкоголя, хотя его по понятным причинам и потряхивает от новаций особенно часто — то пластик запретят, то ещё что-нибудь придумают. Пострадать может любое направление бизнеса, какое бы вы ни выбрали. Более того, далеко не всегда есть повод винить именно законодателей. К примеру, если рядом с коттеджем, который вы купили под сдачу, кто-нибудь откроет что-нибудь шумное или вонючее — а за городом такое бывает — ваш коттедж уже никому не удастся ни сдать, ни продать.



В других странах, разумеется, подобные риски тоже есть. К примеру, в США популярен так называемый «контроль за арендной платой», когда владельцам недвижимости запрещают сдавать квартиры дороже определённой городом цены (ссылка). Купили пять квартир под сдачу, хоп — город ввёл потолок арендной платы. Денег на выплату ипотеки нет, цена квартир из-за потолка рухнула вниз, продать их без огромного убытка нельзя.



Что бы вы ни делали, чем бы ни занимались, вам на голову всегда может упасть законодательный, рыночный или ещё какой-нибудь кирпич. Купили облигации? Инфляция их сожгла. Купили акции? Рынок рухнул. Купили недвижимость? Ха! Начали торговать обувью? Ох, сколько же тут может возникнуть разнообразных проблем…



Из этой констатации печального факта следует сделать несколько выводов.



Во-первых, планировать на 10 лет, разумеется, нельзя, так как на длинном периоде наверняка что-нибудь неприятное произойдёт: не одно, так другое.



Во-вторых, планировать на 10 лет, разумеется, необходимо, так как без плана вы наверняка проиграете, а с планом ваши шансы выиграть существенно растут. Посмотрите на любую войну. Каждая из сторон строит планы у себя в штабе, и каждая из сторон рассчитывает победить…

3. В Минстрое придумали способ активнее вовлекать молодёжь в ипотеку (ссылка):



Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило субсидировать половину стоимости аренды жилья для молодежи — россиянам до 35 лет. <…>

Чтобы получить компенсацию от Минстроя, россиянам необходимо соблюсти условие — параллельно накапливать средства на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Ежегодно в программе смогут поучаствовать порядка 310 тысяч человек. Целевая аудитория проекта — россияне 23–27 лет.

Никак не могу привыкнуть, что молодёжь — это теперь до 35 лет. С физической точки зрения, наверное, это правильно: при нынешнем состоянии медицины организмы у большинства в 35 лет в порядке. Однако мне всё же кажется, что взрослеть надо пораньше. Лет в 20-25, может быть.