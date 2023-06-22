По просьбам трудящихся – РАН узаконила «ложить», «евонный» и «ихний»

Президиум Российской академии наук единогласно поддержал инициативу начать масштабную реформу русского языка, который за последние тридцать лет перестал быть народным.

С 1 июля 2023 года слова и фразы «ложить», «ихний», «евонный», «плотят», «типо», «через чур», «вообщем» и «одень шапку» считаются академическими и рекомендованы для использования в СМИ и научной литературе

– Я хочу напомнить, что язык является живым организмом, который постоянно меняется. Если наши люди используют эти слова, они становятся нормой. Нам в академию постоянно пишут граждане, с требованием навести порядок и обновить нормы. Что мы сейчас и сделали, – рассказал главный филолог РАН Дмитрий Ардемахов.

В ближайшее время будет опубликован список слов, в которых рекомендуется использовать устоявшиеся на сегодняшний день ударения. Уже к концу 2023 года россияне смогут говорить зво́нит, до́цент и про́цент, не опасаясь критики так называемых «граммар-наци».

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