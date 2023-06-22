Скандалы: Кто не прав?

Стали известны подробности инцидента «Аэрофлота» и депутата из Сочи Вагаршака Григоряна

21 июня в телеграм-каналах разошлась новость о конфликтной ситуации между пассажирами – семьей депутата городского собрания Сочи Вагаршака Григоряна и компанией «Аэрофлот». Из-за некомпетентности сотрудников в аэропорту семья не смогла вылететь из Москвы в Краснодарский край. В отличие от коллег мы разобрались в ситуации и выяснили все подробности.

История началась днем 18 июня в аэропорту «Шереметьево» – семья возвращались домой. Полет обещал быть будничным – посадочные талоны получены, багаж сдан, одними из первых они подошли к стойке выхода на рейс. Там Вагаршак Григорян поинтересовался, может ли при наличии свободных мест повысить класс обслуживания с «эконом» на «бизнес», воспользовавшись программой лояльности. Заплатить за это депутат собирался не фантастическую сумму, как пишут медиа, а накопившимися за предыдущие перелеты бонусами – обычная практика для постоянных пассажиров.

Чтобы выяснить возможность замены, сотрудница авиакомпании начала куда-то звонить, в это время посадка пассажиров продолжалась. Из переговоров сотрудников между собой Григорян узнал, что на рейс пришло больше пассажиров, чем свободных мест, так как часть кресел была сломана. В итоге оказалось, что в «бизнес»-классе только два пустых места и одно в «экономе». Лететь отдельно семья не стала.

Из-за такого стечения обстоятельств семья Григорян не смогла попасть домой, они были вынуждены вылететь из Москвы спустя более двенадцати часов, уже глубокой ночью. Представители компании официально извинились и конфликт был исчерпан – сам сочинец пользуется услугами авиаперевозчика уже многие годы, участвует в бонусной программе и до этого неприятных инцидентов не было, каждый вылет был комфортным и своевременным.

После пережитого неприятного инцидента оказалось неожиданностью, что его в искаженном виде подали крупные паблики. Новость о «депутате-миллионере» и компании «Аэрофлот» показалась кликабельной для соцсетей. Видимо, посчитав Григоряна завсегдатаем бизнес-класса и лаундж-зон аэропортов. Вряд ли это имеет хоть какое-то отношение к действительности – обычно Вагаршак Саркисович летает, как и миллионы пассажиров, «экономом». Его семья хорошо известна в Сочи, где живет уже шесть поколений Григорян – прапрадед переселился сюда еще в конце XIX века. Сам депутат более 20 лет проработал в органах МВД, он полковник полиции в отставке. В декларации его также нет ничего скандального. Депутат является патриотом родного города, активно участвует в социальных программах и деятельно поддерживает семьи сочинцев – участников специальной военной операции.

Остается верить, что «слившим» телеграм-каналам эту историю воздастся. Если это сотрудники авиакомпании, то они не только нарушили профессиональную этику, но и выдали и ее в искаженном виде. По факту публикаций планируют подать в суды иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Когда в ситуации разобрались, сотрудники «Аэрофлота» принесли извинения за свою ошибку. По их вине, купив билеты на рейс и вовремя придя на него, семья не смогла вылететь. Казалось бы, инцидент исчерпан, претензий не было – это первая подобная история, случившаяся с пассажиром за многие годы. Но спустя несколько дней кому-то захотелось придать этот малопримечательный случай огласке, да еще и переиначив все факты в погоне за «желтыми» заголовками, — отметил знакомый с ситуацией юрист, — и к тому же ни в какой мошеннической деятельности Вагаршак компанию Аэрофлот не обвинял».

Он добавил, что пассажиры обратились за официальным разъяснением через форму обратной связи на сайте «Аэрофлота». В компании проведут внутреннюю проверку, выяснив, как конфиденциальные персональные сведения о пассажирах попали в паблики.

Максим Тучинов

Оригинал материала: “Наша Версия”