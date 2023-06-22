“Делай аборт” – Волочкова раскрыла шокирующие детали брака с Вдовиным

Сегодня о многочисленных романах и интрижках Анастасии Волочковой буквально ходят легенды. Последние годы балерина позволяет себе полную свободу в романтических приключениях, но так было не всегда. 16 лет назад личная жизнь знаменитой блондинки складывалась совсем иначе. Именно тогда она в первый и пока последний раз связала себя узами брака.

Единственным на сегодняшний день мужем артистки стал бизнесмен Игорь Вдовин. Влюбленные сыграли свадьбу в 2007 году, когда их дочери Адриане уже исполнилось два. Тогда многим казалось, что балерина обрела свое счастье. Однако уже через несколько месяцев после торжества союз рухнул. Затем публика узнала, что радостных моментов в отношениях супругов было куда меньше, чем печальных.

В беседе с Пятым каналом Волочкова раскрыла новые шокирующие детали брака с Вдовиным. По словам знаменитой блондинки, во время беременности она находилась под жестким прессингом свекрови. Анастасия рассказала, что мать бывшего мужа яро убеждала ее избавиться от ребенка.

“Знаете, что мне сказала? “Делай аборт, у моего сына и так много детей”. Вы понимаете?!” – вспомнила слова свекрови балерина.

К счастью, звезда никого не послушала и родила дочь. Однако сейчас артистка предпочитает не вспоминать о бабушке наследницы, как и о ее отце. Анастасия Волочкова заявила, что теперь свекровь для нее “несуществующий человек”.