Шойгу после провалов при проведении СВО нацелился на кресло президента

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прекрасно понимает, что за провалы в ходе проведения специальной военной операции (СВО) придется отвечать ему лично. Как пишут СМИ, именно поэтому он решил пойти ва-банк. Сейчас все его действия говорят о готовящемся военном перевороте, пишет Telegram-канал REDACTED P6 (КОТËЛ #6).

Россиянам уже давно стало понятно, что проведение СВО – последнее, что волнует Сергея Шойгу. В последнее время он активно работает над своими рейтингами – предоставляет исключительно позитивную информацию и не дает слова военным корреспондентам и независимым изданиям. Для этой задачи были наняты лучшие пиарщики со всей страны.

Авторы материала обратили внимание на довольно странную вещь – недавно Шойгу заявил о необходимости заключения контрактов с бойцами всех добровольческих формирований, несмотря на то, что они и до этого прекрасно справлялись с выполнением боевых задач вне структуры МО РФ. Помимо того, сейчас Шойгу сообщил о создании «резервной армии», которая фактически станет его личной армией. Именно для нее министр обороны и удерживает те самые боеприпасы на складах вдали от зоны СВО. С техникой и вооружением – ситуация аналогичная.

Подчеркивается, что за последние несколько месяцев Шойгу провел «чистку», убрав всех нелояльных ему генералов. При этом на своих местах до сих пор остаются Герасимов, Теплинский, командующие группировками войск и так далее. Ни за один провал никто так и не был наказан по всей строгости закона.

При этом ранее многие эксперты заявляли, что президент РФ Владимир Путин в 2024 году хотел поставить своим приемником Шойгу. Однако из-за проведения СВО министр обороны такой возможности лишился. Теперь Шойгу вынужден максимально форсировать события, чем он и занимается.

По мнению авторов материала, для этого и нужен был конфликт с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным. Таким образом Шойгу хотел обвинить бизнесмена в попытке захвата власти и ввести войска в Москву якобы для защиты мирного населения. Однако сейчас в российскую столицу продолжают прибывать дополнительные силы, которые так необходимы на фронте.

Помимо того, не исключено, что атака беспилотников на Москву и Кремль была намерено пропущена МО РФ, чтобы среди верховной власти появились панические настроения. В таком случае под благовидным предлогом можно было бы просить для себя усиления.

Сейчас, проведя мобилизацию и сохранив армию срочников, Шойгу может в любую минуту начать мягкий военный переворот, чтобы заставить Путина назначить его своим приемников. Это единственный шанс министра обороны, провалившего СВО, когда-либо стать президентом. И такую возможность он упускать не намерен.