Как стильно одеться летом во время перепада температур: ищем формулу универсального образа

Когда речь заходит о летнем отдыхе, в первую очередь мы представляем, как будем щеголять легких платьицах и сарафанах. Однако реальность такова, что в любом сезоне нам приходится сталкиваться с перепадом температур, и лето не является исключением. Поэтому отложить в сторону ветровки и джемперы надолго не получится, их придется надевать время от времени, когда погода будет более прохладной. В связи с этим стилисты предлагают подборку универсальных образов, которые могут послужить источником вдохновения для таких дней и которые нетрудно воссоздать.

Как стильно одеться летом во время перепада температур

Бывает, что утром прохладно, в середине дня жарко, потом неожиданно идет дождь, а к вечеру становится холодно. Перепады температуры усложняют подбор повседневной одежды.

Но эксперты моды рекомендуют пользоваться рядом ключевых приемов, которые помогают решить эту проблему:

Используйте американку (водолазку с коротким рукавом) в повседневной жизни. В этом сезоне она является обязательным элементом гардероба заядлых модниц. Не убирайте далеко тренч. Джинсовые ветровки и майки станут вашими лучшими союзниками. Куртка-бомбер избавит вас от любого дискомфорта. Трикотаж очень пригодится при похолодании. Вы можете выбрать кардиган или накинуть джемпер на плечи, чтобы быть готовыми к падению температуры. Если вам больше не хочется носить пуловер, толстовка будет выполнять ту же функцию.

Рассмотрим десять модных образов, подходящих для переменчивой погоды.

Американка или футболка

Нет ничего лучше американки, если вы хотите создать стильный образ без особых усилий. Вместо нее вы можете под легкий жакет надеть хлопковую майку или футболку. И вы будете готовы к перепадам температуры. Для повседневного лука подойдет сочетание верха с джинсами.

Американка и рубашка оверсайз (главное фото)

Если вы хотите придать образу более формальный вид, стилисты рекомендуют использовать сочетание американки с рубашкой оверсайз. Если надеть их с черными джинсами и лоферами, то получится очень стильный образ.

Всегда модный тренч

Одним из самых подходящих вариантов в прохладную погоду летом является легкий тренч, который никогда не выходит из моды. Если вы наденете его вместе с романтической блузкой и балетками, то будете выглядеть просто неотразимо.

Стильная джинсовая куртка

Адаптироваться к перепаду температур в летнее время поможет элегантная джинсовая курточка в сочетании с легкой плиссированной юбкой-макси и кроссовками.

Джинсовое с джинсовым

В сезоне лето 2023 одно из самых остромодных направлений – это сочетание джинсовых верха и низа. При этом предпочтение отдается разным оттенкам или даже разным цветам. Это добавляет образу особого шика.

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Белый деним для прогулки

Очень эффектным для прогулки будет образ, состоящий из легкой удлиненной джинсовой куртки белого цвета в сочетании с джинсами, топом, шлепанцами и солнцезащитными очками.

Тотал лук с ветровкой-бомбером

Чтобы создать элегантный лук, можно вместо куртки надеть ветровку-бомбер и носить ее с рубашкой мужского кроя и расклешенными брюками того же цвета. Вишенкой на торте станут белые сумка и обувь.

Старый добрый кардиган

Мягкий, уютный кардиган – это еще один ключевой элемент, позволяющий чувствовать себя комфортно при перепадах температуры. Тем более что его легко сочетать со многими вещами.

Джемпер, накинутый на плечи

Помимо того, что вы будете во всеоружии на случай перемены погоды, вы будете выглядеть очень стильно и современно.

Толстовка как альтернатива пуловеру

Если вам не хочется обременять себя свитером, на всякий случай возьмите с собой толстовку, которую вы также можете накинуть на плечи, а можете и завязать на талии или просто взять ее в руку.

Классический черный бомбер

Это типичный образец уличной молодежной моды, который является знаковым для таких городов как Нью-Йорк, Милан, Париж или Лондон. Классический черный бомбер как нельзя лучше подходит для прохладных летних вечеров.