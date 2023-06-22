Аксессуар вне времени: самые трендовые модели структурированных сумок, которые снова на пике моды

Хотя мы, безусловно, ценим удобные шоперы, нет никаких сомнений в том, что существует множество модных сумочек, которые одновременно являются стильными и удобными. Одни из таких – структурированные сумки. Они неподвластны времени, никогда не выходят из моды, а это означает, что их приобретение является хорошей инвестицией.

Структурированные сумки характеризуются:

четкой геометрической формой (в основном прямоугольной); плотным и жестким материалом (за счет чего аксессуар идеально держит форму); отсутствием декоративных деталей и украшений; средним размером; нейтральной расцветкой.

Инфлюенсер моды Мелисса Мейерс поясняет: «Я ношу такой аксессуар с тех пор, как себя помню, особенно на деловых обедах и мероприятиях». Благодаря тому что структурированные сумки в ближайшее время не выйдут из моды, дизайнеры придумали множество вариантов, которые вам обязательно понравятся.

Если вы хотите найти то, что будет сочетаться практически со всем, то наверняка найдется структурированная сумочка, перед которой вы не сможете устоять.

Классическая черная структурированная сумка

Черный всегда будет классическим цветом и подойдет практически к любому стилю. Сумка этого особого оттенка столь же универсальна и может носиться с непринужденными повседневными нарядами и строго подобранными формальными ансамблями. В данном случае сумка имеет прямоугольную форму со слегка закругленными углами. Ремешок можно укоротить, чтобы держать в руке, или удлинить, чтобы перекинуть сумку через плечо.

Маленькая белая структурированная сумочка

Белый — еще один цвет, который, несомненно, всегда будет в тренде и может сочетаться с одеждой в любом стиле. Вот почему имеет смысл пополнить свою коллекцию белоснежной структурированной сумкой. Аксессуар (на главном фото) имеет плоское дно, зазубренную сторону, верхний клапан и прочные ручки, которые всегда сохраняют свою форму.

Несмотря на миниатюрные размеры сумочки, она достаточно вместительна. В ней без труда поместятся телефон, кошелек, связка ключей и, возможно, несколько косметических средств.

Сумочка округлой формы

В классической интерпретации структурированная сумка имеет четкую геометрическую форму с острыми углами. Но кто сказал, что нельзя нарушать правила и разрушать привычные шаблоны? Если вам не импонирует все традиционное, а хотелось бы чего-то более оригинального, тогда имеет смысл присмотреться к структурированной сумке округлой формы.

Тонкая ручка выгибается над небольшим отверстием в верхней части сумочки, которое затем переходит в более крупную секцию, чтобы получить доступ к внутренней части. Большая серебряная застежка спереди — это не только логотип, но также и украшение, которое делает аксессуар более нарядным.

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Структурированная сумочка с темным кантом

Кант — отличный способ подчеркнуть форму изделия. Вот почему он так хорошо работает на структурированных сумках. Только взгляните на эту роскошную сумочку с темной окантовкой по краям из мягкого желтого материала. Обрамляя форму относительно тонкой линией, окантовка совсем не перегружает изделие.

Золотистая структурированная сумка из искусственной кожи

Эту сумочку есть за что полюбить. От блестящего золотого цвета до текстуры с принтом из искусственной кожи аллигатора — это нечто большее, чем просто привлекательность. Это не говоря уже о жесткой форме корпуса и металлических украшениях на каждом углу. Такой аксессуар вы наверняка захотите приобрести для вечеринок в клубе, долгожданного концерта и других особых случаев.

Структурированная сумочка в форме сердца

Структурированные сумки могут быть классического лаконичного дизайна, но это не значит, что они не могут быть игривыми. Благодаря плотному материалу они держат любую форму. Например, форму сердечка. С такой сумочкой вам не составит труда презентовать кокетливый непринужденный образ. Если хотите, можете рассмотреть изделие с изображением любимого мультперсонажа.

С анималистичным принтом

Побалуйте себя по-настоящему трендовой вещью, выбрав структурированную сумку с черными и белыми полосами под зебру. Смелый узор в сочетании с контрастными цветами добавит визуальный интерес любому образу. Вдобавок ко всему дизайна, безусловно, достаточно, чтобы сделать эту сумочку центральным элементом любого наряда.