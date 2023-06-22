 

«Анемия и проблемы с почками»: дерматолог объяснила, о чем говорит цвет кожи

22.06.2023, 14:35, Разное
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Врач-дерматолог, венеролог, миколог, косметолог «СМ-Косметология» Диана Тахтарова рассказала, о чем может говорить изменение цвета кожи.

Желтая пигментация кожи может быть признаком проблем с печенью, желчным пузырем или других заболеваний желчевыводящей системы. Это также может указывать на другие заболевания, включая гепатит и цирроз.

Коричневато-желтая или желто-серая кожа – распространенный признак у курильщиков, она также сигнализирует о заболеваниях мочевыделительной системы, таких как почечная недостаточность и уремия.

Тахтарова говорит, что покраснение кожи часто связано с экземой и другими кожными заболеваниями, такими как розацеа. Оно также может быть вызвано ожогами, инфекциями, некоторыми аутоиммунными заболеваниями и псориазом.

Синева или цианоз кожи также может быть признаком заболеваний, связанных с нарушением кровообращения и доставки кислорода в организм.

Бледная кожа часто является признаком анемии. Это состояние возникает, когда в организме снижается уровень гемоглобина и количество красных кровяных телец. По словам дерматолога, бледность кожи также может наблюдаться при гипогликемии, хронической сердечной недостаточности и дефиците железа.


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