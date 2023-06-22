Скандалы: Очень нужно оружие, а денег нет

Зачем украинский дипломат решил ограбить швейцарский банк и при чём здесь посол Украины Ирина Венедиктова?

В Швейцарии задержали гражданина Украины – «при попытке проведения финансовых операций по депозитным счетам банка Credit Suisse», подконтрольного теперь UBS Group AG. Эти счета нынче «под колпаком» финансового мониторинга Минфина США. Выяснилось, что у задержанного – дипломатический паспорт Украины. А послом Украины в Швейцарии трудится бывший генпрокурор Ирина Венедиктова. Едва ли она не в курсе, чем занимался её сотрудник. В истории разбираются американцы, ну, и мы тоже – по мере сил.

То есть, сотрудник украинского посольства попытался обналичить некие счета в Credit Suisse, по всей видимости, на очень большую сумму – раз тут же «включился» финансовый мониторинг американцев. Что же это за счета, и на что дипломат намеревался потратить снятые деньги? Зайти придётся издалека. Ровно за сутки до начала украинской спецоперации германское издание «Зюддойче цайтунг» сообщило о том, что в 2500 украинских граждан за непродолжительный срок открыли в Credit Suisse 18000 банковских счетов, на общий чек в 100 миллиардов (!) долларов. По украинским меркам это – астрономическая сумма. Немецкие журналисты назвали несколько фамилий – тех, кому, по их мнению, якобы и принадлежали в конечном итоге деньги на швейцарских счетах: олигархи Коломойский и Ахметов, экс-премьер Украины Павел Лазаренко, бывший глава фискального ведомства Роман Насиров, авторитетный знаток таможенных тонкостей Орест Фирманюк, воротилы Фукс, Хорошковский и Бахматюк. По мнению журналистов, операции с этими счетами «должны были вызвать вопросы у банка». А затем, как известно, у финансового учреждения начались проблемы, его передали под контроль другой банковской структуры, и скандал сам по себе затих.

А две недели назад швейцарское издание «Нойе Цюрхер цайтунг» сообщило о том, как некий гражданин Украины возил в Швейцарию через итальянскую границу (задержали его в кантоне Тичино на границе с Италией) наличные деньги – якобы на приобретение оружия для Киева (швейцарцы позднее уточнили – винтовок и беспилотников). Таким образом, он уже перевёз больше 3 миллионов евро. А интрига в том, что у гражданина имелся доступ к неким счетам в Credit Suisse, и, с его слов, он намеревался снять крупную сумму, но по какой-то «технической причине» не смог. И, по всей видимости, тут-то на дело и подрядили дипломатического работника – возможно, решив, что у него-то уж точно получится получить деньги со счетов. Таким образом, несложно предположить, что Киев – при непосредственном участии посольства в Швейцарии, – ищет средства на оплату оружия, и речь идёт уже не о винтовках и беспилотниках, а о намного более объёмном оружейном заказе. Кстати, тот факт, что украинского дипломата схватили за руку именно американцы, очень много говорит о сложившейся ситуации – в Вашингтоне, по всей видимости, не видят смысла в дальнейшем нагнетании эскалации Киевом.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”