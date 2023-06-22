 

В Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья

22.06.2023, 13:50, Новости дня
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Позволить себе жилье купить недвижимость на собственные средства под силу далеко не всем. При этом откладывать приобретение жилья до лучших времен, которые могут и не наступить, тоже не всегда возможно. В таком случае выходом из ситуации станет оформление ипотечного кредита. За последнее время семей, которые решаются на покупку недвижимости в ипотеку, стало особенно много.

В мае этого года в Москве зафиксирован рекорд по количеству купленного в ипотеку жилья. Как сообщает интернет-издание “Вести Подмосковья”, в прошлом месяце число оформленных сделок по оформлению ипотечного кредита возросло на 97,4 процента по сравнению с периодом прошлого года.

Уточняется, что в общей сложности в столице было зарегистрировано 11 657 договоров
ипотечного жилищного кредитования. Статистика охватывает как первичный, так и вторичный рынок недвижимости. В апреле этого же года показатель был ниже на 0,2 процента.

Так, Москва продолжает сохранять первую строчку в списке городов России по объемам выданных ипотечных кредитов. В мае показатель копленного в ипотеку жилья в мегаполисе составил 18,7 процента от числа, зафиксированного по всей стране. Всего в столице было оформлено сделок на сумму 881,6 миллиарда рублей.


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