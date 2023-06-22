Легкий, молодежный, игривый: ностальгический кулон на шнурке переживает вторую волну популярности

Беа Бонджиаска, дизайнер ювелирных изделий, в интервью изданию The Zoe Report рассказала о модной ностальгии по кулону на шнурке, который переживает вторую волну популярности. И если вы, встав взрослыми, снова хотите надеть этот легкий, молодежный, игривый аксессуар, чтобы выглядеть потрясающе, то вам и карты в руки. Вот несколько эффектных образов с кулоном на шнурке, предлагаемых дизайнерами летом 2023 года.

Классический черный шнур универсален

Ожерелье, представляющее собой шнур черного цвета, неподвластно времени и может быть элегантным или брутальным в зависимости от того, с чем вы будете его носить. Черный шнур является наиболее универсальным вариантом, который поможет добавить ретро-нотку девяностых в ваш образ.

Комбинация шнура с цепочкой работает на контрасте

Тем, кто любит неожиданные, смелые сочетания, можно попробовать соединить черный или цветной кожаный шнурок с цепочкой из золота или серебра. Так будет создан захватывающий контраст, который даст уникальный эффект раскрепощенности.

Двойной шнурок интересен вдвойне

Надев сразу два ожерелья из шнура, один из которых длиннее другого, вы будете выглядеть особенно модно и смело. Этот прием способен оживить самый минималистичный наряд, придать ему изюминку.

Колье-чокер всегда привлекательно

Чокеры периодически входят в моду, но никогда не теряют свой привлекательности. Они являются удивительно женственными, придают кокетливости образу, делают его игривым и привлекают восхищенные взгляды окружающих.

Сверхдлинный шнур выглядит смело

Если вы хотите выглядеть особенно эффектно, вы можете воспользоваться сверхдлинным шнуром, создав тем самым смелый, раскованный, стильный лук. К нему подойдет крупная подвеска, например, в виде сердца или бабочки.

Яркий шнур придает молодежный вид

Если вы хотите выглядеть молодежно, наденьте яркий шнур в стиле 1980-х вместо классического черного. Это может быть синее, розовое, зеленое или фиолетовое ожерелье, создающее веселую, смелую, игривую атмосферу.